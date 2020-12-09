كوشنر في ورطة كبيرة.. نواب في الكونجرس الأمريكي يطلبون معلومات حول دوره المشبوه في حصار قطر

طالب نائبان بارزان في الكونجرس الأمريكي تابعان للحزب الديمقراطي، من البيت الأبيض معلومات بشأن دور مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الخاص وصهره جاريد كوشنر، المحتمل في حصار قطر عام 2017 ومصالحه المالية من ذلك.

وطلب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، جواكين كاسترو، وكبير الديمقراطيين في اللجنة المالية رون وايدن تلك المعلومات، إذا لعب كوشنر دوراً في تأليب ترامب ضد قطر في 2017، وما إذا كانت مصالحه المالية وراء ذلك.

رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي الديمقراطي جواكين كاسترو وكبير الديمقراطيين في اللجنة المالية رون وايدن يطلبان معلومات من البيت الابيض بشأن دور جاريد كوشنر في تأليب ترمب ضد #قطر في ٢٠١٧ وما اذا كانت مصالحه المالية وراء ذلك. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 9, 2020

وحامت شكوك وعلامات استفهام كثيرة بشأن مصالح كوشنر المالية في السعودية والإمارات وإسرائيل، وذلك بعد أن أكدت تقارير إعلامية قيام كوشنر بشراء قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار في ولاية فلوريدا.

وكان بايدن من أبرز شخصيات الكونغرس، التي طالبت بمعاقبة السعودية على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وقال في وقت سابق إنه “إذا لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً حيال مقتل خاشقجي، فإننا نقول للعالم إن استهداف الصحافيين مسموح”.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه جاريد كوشنر وساطة قبل عدة أسابيع بين السعودية وقطر بمساعدة كويتية أفضت إلى احداث تقدم في الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ ثلاثة أعوام ونصف وصت صمت ترامب ومستشاره منذ بدايتها.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصاراً جائراً على قطر في الخامس من يونيو عام 2017، وطالبت قطر بعدد من الشروط التعجيزية من أجل إنهاءه الأمر الذي لم ترضخ له الدوحة، مؤكدة أن الحصار جائر ويهدف للسيطرة على قرارها السيادي.

وكانت الكويت قد أعلنت الجمعة الماضية تحقيق تقدم في الأزمة الخليجية، والتي بدأ التحرك فيها مؤخراً بوساطة جاريد كوشنير، حيث يرجح أن يتم الإعلان عن المصالحة السعودية القطرية قريباً.

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