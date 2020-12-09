صدق منصور النقيدان.. كاتب سعودي يهذي بما قاله عن سعي قطر لإتمام المصالحة الخليجية

سخر العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية، شاهين السليطي، من الكاتب السعودي المعروف بتطبيله للنظام السعودي، خالد الزعتر، بعد تصريحاته بشأن المصالحة الخليجية مع قطر، والإعلامي الرياضي السعودي محمد بن عبدالله بن حاجب الذي اعتبر أن قطر تسعى للمصالحة من أجل تنظيم كأس العالم.

البداية كانت بسلسلة تغريدات أطلقها خالد الزعتر تحدث فيها عن المصالحة الخليجية، وقال في واحدة منها، وفق ما رصدت “وطن”: “المصالحة الخليجية المرتقبة إذا ما تمت فهي محاولة من قطر للقفز من القارب التركي والإيراني، بخاصة وان الخزينة القطرية لم تعد تحتمل الصرف والعمل على معالجة أزمات تركيا وإيران الاقتصادية”.

#المصالحة_الخليجية المرتقبة إذا ماتمت فهي محاولة من #قطر للقفز من القارب التركي والإيراني ، بخاصة وان الخزينة القطرية لم تعد تحتمل الصرف والعمل عل. معالجة أزمات #تركيا وإيران الإقتصادية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) December 8, 2020

الإعلامي الرياضي السعودي، محمد بن حاجب، علق على تغريدة خالد الزعتر، قائلاً: “قطر تريد المصالحة من أجل تنظيم كأس العالم إذا استمرت المقاطعة الفيفا راح يسحب البطولة منها لعدم مقدرتها على استضافه ملايين البشر”، متناسياً استضافة قطر لعشرات البطولات الدولية والخليجية خلال سنوات الحصار الماضية.

قطر تريد المصالحه من أجل تنظيم كاس العالم اذا استمرت المقاطعه الفيفا راح يسحب البطوله منها لعدم مقدرتها علئ استضافه ملايين البشر …. — محمد بن عبدالله بن حاجب (@mo7mmed84) December 8, 2020

بدوره، سخر شاهين السليطي من خالد الزعتر والإعلامي الرياضي، موجهاً لها رداً مؤلماً قال فيه وفق ما رصدته “وطن”: ” أحمر من كِدا مافيش .. شكراً منصور النقيدان”.

أحمر من كِدا مافيش .. شكراً منصور النقيدان pic.twitter.com/7C0e5jfwHV — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 8, 2020

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ومن المرجح أن تتم المصالحة الخليجية قريباً خلال القمة الخليجية المقبلة المرجح أن تكون في البحرين. وذلك وفق ما أعلنت مصادر كويتية لصحيفة “الرأي”، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن إتمام المصالحة.

وبدأت الأزمة عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع دولة قطر، في يونيو 2017. ثم فرضت عليها إغلاقاً برياً وبحرياً وجوياً؛ بزعم دعمها للإرهاب، لكن الدوحة نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. واعتبرتها محاولة للتأثير على قرارها المستقل والانتقاص من سيادتها، ورفضت أي حل للأزمة بشروط مسبقة.

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