شاب يعتدي على سيدة منقبة في السعودية
شاب يعتدي على سيدة منقبة في السعودية
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“شاهد” ماذا فعل شاب بسيدة منقبة في السعودية وفضحته كاميرات المراقبة!!

كتب وطن
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اثار مقطع فيديو يوثّق ما قال نشطاء إنه اعتداء شاب على سيدة في جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

ويُظهر المقطع لحظة خروج سيدة منقبة من مصعد كهربائي. ليفاجئها الشاب بقدومه مسرعاً عن الدرج ومهاجمتها وسرقة حقيبتها بينما كانت تحاول مقاومته خلال ذلك .

ويبين الفيديو، توجه السيدة نحو الباب فيما يبدو للصراخ على المارّة لمساعدتهان لكنّ المُهاجم سارع الى منعها وإرجاعها ونزع عنها نقابها .

وفي آخر المقطع تدخّل رجل لإنقاذ السيدة .

ولم يٌعرف سبب الحادثة ولا مصير الشاب المُهاجم أو علاقته بالسيدة التي اشار بعض المعلّقين على الفيديو الى انه قد يكون طليقها .

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