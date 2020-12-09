محمد رمضان
محمد رمضان
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“شاهد” عقدة النحس الإماراتية تنفك عن محمد رمضان .. تصدر التريند مجددا ولكن هذه المرة مختلفة

كتب وطن
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يبدو أن الفنان المصري بدأ يعود لسابق عهده وانفكت عقدة النحس عنه والتي لازمته في ، منذ نشر صورة له مع مطرب إسرائيلي تسببت في هجوم واسع ضده.

 

وتصدر رمضان تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “” ونشر مقطع فيديو قصير، عبر حسابه
بموقع “إنستغرام”، معلقا عليه “الحمد لله أغنية التوب تريند رقم واحد على يوتيوب ”.

 

 

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وقال رمضان “أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت بإذن الله
على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

 

يشار إلى أن رمضان أعلن إطلاق الأغنية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، والخاصة بالدعاية لإحدى
شركات الاتصالات في مصر.

 

 

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وأثار رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام. كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

 

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في ”.

 

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

 

وذكرت في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

 

فيما قال رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي. وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه. موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

 

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