“شاهد” عقدة النحس الإماراتية تنفك عن محمد رمضان .. تصدر التريند مجددا ولكن هذه المرة مختلفة

يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان بدأ يعود لسابق عهده وانفكت عقدة النحس عنه والتي لازمته في الإمارات، منذ نشر صورة له مع مطرب إسرائيلي تسببت في هجوم واسع ضده.

وتصدر رمضان تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “أنا التوب” ونشر مقطع فيديو قصير، عبر حسابه

بموقع “إنستغرام”، معلقا عليه “الحمد لله أغنية التوب تريند رقم واحد على يوتيوب مصر”.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وقال رمضان “أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله

على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

يشار إلى أن رمضان أعلن إطلاق الأغنية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، والخاصة بالدعاية لإحدى

شركات الاتصالات في مصر.

شاهد أيضا: “صديق” محمد رمضان .. “شاهد” المطرب الإسرائيلي عومير آدام في ورطة بسبب ما فعله في الإمارات!

وأثار رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام. كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

وذكرت في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

فيما قال رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي. وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه. موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك