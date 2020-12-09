“شاهد” العظمة التركية تجبر أوروبا على قرار استثنائي بدوري الأبطال.. وهذا ما فعله ناصر الخليفي

أجبرت العظمة التركية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA”، على اتخاذ قرار غير مسبوق هو الأول من نوعه، يقضي بطرد حكم مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد إطلاقه تصريحات عنصرية ضد حارس فريق تركي من ذوي البشرة السوداء.

وبدأت القصة بمغادرة أعضاء فريق “إسطنبول باشاكشهر”، أمس الثلاثاء، الملعب في مباراة جمعته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. بسبب جدال حول تصريحات وصفت بالعنصرية أطلقها الحكم الرابع للمباراة سيباستيان كولتيسكو، وفقاً لما أوردت “فرانس برس”.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجبر للإعلان عن إعادة المباراة بعد تغيير الحكم الرابع، وقال في بيان: “بعد الحادث الذي تضمن الحكم الرابع. أوقفت المباراة مؤقتاً، وبعد مشاورات مع كلا الفريقين تم الاتفاق على إعادة المباراة مع حكم رابع مختلف.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد أغضب تصرف الحكم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي. والذي رصدته عدسات الكاميرا وهو يغادر مدرجات الملعب، الأمر الذي اعتبر احتجاجاً على تصرف الحكم العنصري بحق الفريق المنافس.

وأضاف الاتحاد أنه سيحقق بشكل مفصل في القضية، وأنه سيزود بمزيد من التفاصيل لاحقا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أنه تم تعليق المباراة بعد ادعاءات بوجود تعليقات عنصرية، ما تسبب في إشعال جدال حاد خارج الملعب. بعد انطلاق المباراة بحوالي 15 دقيقة فقط، في استاد “بارك دي برينس” غربي العاصمة الفرنسية، باريس.

وقام حكم المباراة، أوفيدو هاتيغان، بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب. حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون “لقد قال زنجي” في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وغادر لاعبو باشاكشهر الملعب بعد 22 دقيقة، وتناقش الحكام والمسؤولون في النادي والموظفون واللاعبون للتوصل إلى حقيقة ما حصل.

الإعلامي التركي، حمزة تكين، قال تعليقاً على تصرف الحكم في تغريدة رصدتها “وطن”. قائلاً: “الحكم الرابع العنصري يسخر من لون بشرة مساعد مدرب نادي إسطنبول باشاكشهير التركي لأنه من أصحاب البشرة السوداء”.

وأضاف تكين: “عنصرية الحكم دفعت الفريق التركي لإيقاف المبارة مع نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا حتى تم سحب الحكم من أرض الملعب، عنصرية مقيتة قذرة”.

فرنسا قبل قليل| الحكم الرابع العنصري يسخر من لون بشرة مساعد مدرب نادي إسطنبول باشاكشهير التركي لأنه من أصحاب البشرة السوداء

عنصرية الحكم دفعت الفريق التركي لإيقاف المبارة مع نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا حتى تم سحب الحكم من أرض الملعب

عنصرية مقيتة قذرة #Notoracism pic.twitter.com/Lw65Nq93iF — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) December 8, 2020

وفي تعليق ناري على العظمة التركية، قال السياسي الكويتي البارز. النائب السابق في مجلس الأمة ناصر الدويلة: “العزة العثمانية والصغار المهين، وكلها حدثت في فرنسا”.

العزة العثمانيه و الصغار المهين …..و كلها حدثت في فرنسا https://t.co/R2InIzDW32 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 9, 2020

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وفي السياق، قالت وكالة “رويترز“، إن ويبو حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 16. وأن الفريق التركي خرج من أرض الملعب بعد 10 دقائق من نقاشات مع الحكم الروماني، أوفيديو هاتيغان.

وفي حال عدم استكمال المباراة قد يؤدي ذلك إلى تخسير باشاكشهير صفر-3، وبالتالي منح بطاقة التأهل لدور الـ16 إلى باريس سان جرمان. علما أن الفريق التركي كان خارج المنافسة في المركز الرابع بثلاث نقاط بفارق ست عن الفرق الثلاث الأخرى في المجموعة قبل هذه الجولة.