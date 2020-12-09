“شاهد” رانيا يوسف لم تستطع مقاومة شيطانها وعرضت مناطق جديدة من جسدها بمهرجان القاهرة!

يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، لم تستطع أن تقاوم شهوة حبها للظهور بالمهرجانات والاستعراض فيها، حيث ظهرت بإطلالة جديدة مثيرة في مهرجان القاهرة السينمائي بيومه الثامن، بينما كانت قد أعلنت أنها لن تشارك بالمهرجان.

وظهرت رانيا يوسف “مدمنة التعري” على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة لتثير الجدل من جديد، بإطلالتها الفاضحة وارتدت فستان غريب.

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واستعرضت رانيا إطلالتها على السجادة الحمراء للفيلم البريطاني “التيه” للمخرج بن شاروك وبحضور بطله الفنان أمير المصري. والذي يعرض في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان أسود.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية. وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها. وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر بسبب تخطيها حدود الأدب والزوق العام.

ويعرض الفيلم البريطاني “التيه” للمخرج بن شاروك وبطله الفنان أمير المصري. في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

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