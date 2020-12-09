يهود خيبر احتفالات في برج خليفة
صورة من الفيديو
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الإمارات تطالب السعودية بتعويضات ليهود خيبر.. “شاهد” حاخامات يحيون حفلاً غنائياً أمام برج خليفة في ذكرى طردهم من الحجاز!

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استمراراً لمسلسل الخلافات الإماراتية، أقدمت دبي على خطوة خطيرة بعد سماحها لعدد من اليهود وحاخاماتهم بإحياء ذكرى ما يسمى بـ “إجلاء اليهود واضطهادهم في ”، وهي ذكرى طرد اليهود من خيبر بعد نقضهم للصلح معه.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، وطار فيه باحث التاريخ الإماراتي منصور خلفان فرحاً، احتفالا يهودياً واجتماع غنائي لذكرى طرد اليهود من خيبر من أمام برج خليفة في دبي وسط دعوات للتبرع لـ “رابطة العودة لأرض الأجداد”، في إشارة لمطالبة اليهود بالعودة إلى المدينة المنورة.

 

وعلق الباحث الإماراتي منصور خلفان على مقطع الفيديو قبل أن يجري إيقاف حسابه قائلاً: “الإمارات تحيي ذكرى اجلاء اليهود واضطهادهم في خيبر الحجاز باجتماع غنائي مليء بالحنين أحياه حاخام من سبط يهوذا من أمام برج خليفة لأول مرة واقامة عشاء خيري والتبرع لرابطة العودة لأرض الأجداد”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم لما أقدمت عليه إمارة دبي معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الخلاف الإماراتي السعودي، وأن الحفل يمثل دعوة لليهود لمطالبة بتعويضات عن طرد النبي محمد لهم من المدينة المنورة قبل آلاف السنين.

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الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع قبل عدة أشهر طال عدد من الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية، فيما سمحت الإمارات في أكثر من مناسبة لليهود بإقامة شعائرهم الخاصة واحتفالاتهم الدينية والقومية.

 

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