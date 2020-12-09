الإمارات تطالب السعودية بتعويضات ليهود خيبر.. “شاهد” حاخامات يحيون حفلاً غنائياً أمام برج خليفة في ذكرى طردهم من الحجاز!

استمراراً لمسلسل الخلافات السعودية الإماراتية، أقدمت دبي على خطوة خطيرة بعد سماحها لعدد من اليهود وحاخاماتهم بإحياء ذكرى ما يسمى بـ “إجلاء اليهود واضطهادهم في خيبر الحجاز”، وهي ذكرى طرد النبي محمد اليهود من خيبر بعد نقضهم للصلح معه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، وطار فيه باحث التاريخ الإماراتي منصور خلفان فرحاً، احتفالا يهودياً واجتماع غنائي لذكرى طرد اليهود من خيبر من أمام برج خليفة في دبي وسط دعوات للتبرع لـ “رابطة العودة لأرض الأجداد”، في إشارة لمطالبة اليهود بالعودة إلى المدينة المنورة.

الحريديم يحيون ذكرى خروج اليـ ـهود من خيبر بحفل لحاخام أمام برج خليفة في #دبي. قريبًا ستعتذر الإمارات عن طرد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة من المدينة المنورة ! pic.twitter.com/eYDwIis3oH — الخائف من الله (@i8CvtoOs4m9pwyz) December 9, 2020

وعلق الباحث الإماراتي منصور خلفان على مقطع الفيديو قبل أن يجري إيقاف حسابه قائلاً: “الإمارات تحيي ذكرى اجلاء اليهود واضطهادهم في خيبر الحجاز باجتماع غنائي مليء بالحنين أحياه حاخام من سبط يهوذا من أمام برج خليفة لأول مرة واقامة عشاء خيري والتبرع لرابطة العودة لأرض الأجداد”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم لما أقدمت عليه إمارة دبي معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الخلاف الإماراتي السعودي، وأن الحفل يمثل دعوة لليهود لمطالبة الرياض بتعويضات عن طرد النبي محمد لهم من المدينة المنورة قبل آلاف السنين.

شاهد أيضا: “شاهد” هذا ما فعلته الجالية اليهودية في دبي بعدما صارت “الدار دارهم” والشكر موصول لـ محمد بن زايد

الحمدلله الذي اذلهم على يدي رسول الله ص وقتل مولى المتقين علي بن ابي طالب ع مرحبهم ودخل خيبر بعليائه ونبينا يتهلل فرحا بنصر الله — علي اللواتي 🇴🇲 (@Alihabib800) December 9, 2020

اضطهادهم ؟ ومن اللي اضطهدهم نبي الله وخاتم المرسلين عليه افضل الصلاة والسلام ؟ روح منك لله الواحد القهار — Salwa AbdelTawab (@SalwaAbdelTawab) December 8, 2020

اللهم إنا نسألك بما شئت و كيف شئت ان تحمى مدينة رسول الله و بيتك المحرم بمكة من مكائد و مؤامرات اولاد زايد و اجعل اللهم كيدهم فى نحرهم و ارنا فيهم عجائب قدرتك و شديد بطشك و عظيم انتقامك عاجلاً ليس آجل — Mahmoud Agha (@Mahmoud14764423) December 9, 2020

هذي بعد عينك عينك بعشرين فرسخا https://t.co/LzfEpqzA1r — فهد (@fs_966) December 9, 2020

سار اليهودي اماراتي والاماراتي يهودي طز بالسعوديه https://t.co/RqI3yX8XhB — سرحبي فيك غامض (@Lhaled) December 9, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل عدة أشهر طال عدد من الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية، فيما سمحت الإمارات في أكثر من مناسبة لليهود بإقامة شعائرهم الخاصة واحتفالاتهم الدينية والقومية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك