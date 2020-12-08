فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض متابعيها بظهورها بإطلالة من دون حجاب للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وعرفت دارين البايض من خلال مشاركتها في تقديم برنامج “أكشن يا عيال” على شاشة MBC أكشن.
وتعرضت “البايض” لموجة واسعة من الانتقادات وهو ما دفعها إلى الظهور في مقطع مصور من أجل توضيح السبب.
وقالت إنّها ليست مقتنعه فيه، “وكنت لابسته عشان المجتمع وخوفًا من كلام الناس”.
وقالت إن الغطاء الذي تضعه على رأسها ليس حجاباً لافتة إلى أنها تخرج مؤخراً برفقة صديقاتها من دون غطاء الرأس.
وأشارت إلى أنها قررت ذلك لأنها ترى أن الحجاب ليس لعبة.
وأضافت: “في البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفاً من الناس أحياناً وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.
وتابعت أنها لطلما ارتدت الحجاب ثم نزعته حتى بالغت الـ18 عاماً .
وقالت: “طب ليش أنا مني كذابة ليش أكذب ليش أطلع نص الناس تحسبني محجبة ولا كاشفة؟ الطرحة موضوع اختياري شيء بينك وبين ربك”.
وأبلغت متابعيها أنها ستظهر في المرحلة المقبلة من دون حجاب مع الإشارة إلى أنها لم تفعل هذا من أجل المشاركة في أي عمل تلفزيوني.
وفي رد استباقي على اي هجوم يمكن أن تتعرض له قالت: “عشان أسكت الجميع هذا قرار شخصي وهذا شيء بيني وبين الله والله عالم بنيتي وهو عالم شو أنا ابغى وربي عالم فيني أنا عبده”.
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كنت في باص متجه إلى الإمارات وفي الحدود توقف الباص وركضت ٤ شابات بين سن ال١٦ وال١٩ عاما برفقة والدتهن الي حمام سيدات بالمنطقة بالحدود وركضت انا خلفهن دخلن واغلقن الباب وازلن الحجابات للوضؤ ويا سبحان الله على جمال الحوريات الذي لم ار له مثبلا شعور كثيفة شقراء وبنيه منسدله وبشرات في بياض الثلج وعيون ملونه واخرى سوداء وتقاطيع ولا البدر في تمامه والاروع كن يتبارين للوضؤ لاداء صلاة الظهر في صمت ووقار عجيب.. هذا المشهد في راسي الي الان وكلما سمعت ان احداهن خلعت الحجاب وتتحدث عنه وتروج لها الميديا تذكرت الحوريات الصغار .. جمال وحسن خلق ووقار.. وتدين باقتناع تام.. غير مجبرات