مشهورة في السعودية تخلع الحجاب وتنشر صورها بدونه .. “لبسته خوفًا من كلام الناس”!

فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض متابعيها بظهورها بإطلالة من دون حجاب للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وعرفت دارين البايض من خلال مشاركتها في تقديم برنامج “أكشن يا عيال” على شاشة MBC أكشن.

وتعرضت “البايض” لموجة واسعة من الانتقادات وهو ما دفعها إلى الظهور في مقطع مصور من أجل توضيح السبب.

وقالت إنّها ليست مقتنعه فيه، “وكنت لابسته عشان المجتمع وخوفًا من كلام الناس”.

وقالت إن الغطاء الذي تضعه على رأسها ليس حجاباً لافتة إلى أنها تخرج مؤخراً برفقة صديقاتها من دون غطاء الرأس.

وأشارت إلى أنها قررت ذلك لأنها ترى أن الحجاب ليس لعبة.

وأضافت: “في البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفاً من الناس أحياناً وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.

وتابعت أنها لطلما ارتدت الحجاب ثم نزعته حتى بالغت الـ18 عاماً .

وقالت: “طب ليش أنا مني كذابة ليش أكذب ليش أطلع نص الناس تحسبني محجبة ولا كاشفة؟ الطرحة موضوع اختياري شيء بينك وبين ربك”.

وأبلغت متابعيها أنها ستظهر في المرحلة المقبلة من دون حجاب مع الإشارة إلى أنها لم تفعل هذا من أجل المشاركة في أي عمل تلفزيوني.

وفي رد استباقي على اي هجوم يمكن أن تتعرض له قالت: “عشان أسكت الجميع هذا قرار شخصي وهذا شيء بيني وبين الله والله عالم بنيتي وهو عالم شو أنا ابغى وربي عالم فيني أنا عبده”.

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