مغنية البوب الشهيرة ريتا أورا
مغنية البوب الشهيرة ريتا أورا
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والدها مسلم.. ما لا تعرفه عن ريتا أورا “مدمنة التعري” التي أسعدت السيسي بـ“حفل خاص” معه بعيد ميلاده مقابل مبلغ ضخم

كتب وطن
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تصدرت اسم مغنية البوب الشهيرة “” محركات البحث بجوجل، بعد الكشف عن إحيائها حفلا خاصا في حضره رئيس النظام ، وقالت بعض القنوات المعارضة إن الحفل كان “عيد ميلاد” السيسي.

 

، ريتا أورا، اعتذرت عن خرق قواعد الإغلاق العام في بريطانيا للمرة الثانية، لأنها لم تعزل نفسها بعد رحلة إلى مصر.

 

وسافرت النجمة التي يبلغ عمرها 30 عامًا إلى مصر للغناء في في 21 نوفمبر، وكان يتوجب عليها عند عودتها في اليوم التالي أن تعزل نفسها لمدة أسبوعين تطبيقا لقواعد السفر الخاصة بكوفيد 19.

من هي ريتا أروا؟

وفي هذا التقرير نرصد تاريخ مغنية البوب التي تصدر اسكها قوائم محركات البحث، وريتا أورا مغنية وممثلة بريطانية ظهرت كحكم في الكثير من برامج المسابقات المشهورة ولها العديد من الأغاني في المراكز الأولى في قوائم الأغاني العشرة الأوائل في بريطانيا.

 

بدياتها

ريتا أورا للمغنية والممثلة البريطانية التي حققت نجاحات كثيرة منذ أول خطواتها الفنية، منذ دخولها عالم التمثيل ونجاحها الكبير في عالم الغناء والبوب.

واختيرت كوجه إعلاني لماركات هامة مثل كالفن كلاين وكوكا كولا، دونا كارن، ريميل للتجميل، أديداس، إضافة لخط الأزياء الخاص بمادونا “Metal Girl”.

 

ورغم أن بداياتها كانت في عالم التمثيل إلا أن مسيرتها كمغنية تعد الأهم، لرواج أغانيها بسرعة وتربعها عرش المراتب الأولى في القوائم البريطانية، وترشيح أغنيتها “Grateful” للأوسكار.

 

حياة ريتا أورا الشخصية

مواليد 1990

ولدت ريتا أورا في “بريستين” في جمهورية كوسوفو (جزء من يوغوسلافيا سابقا) في 26 تشرين الثاني عام 1990 ، وهي حفيدة أشهر مخرج أفلام يوغوسلافي، وسميت ريتا بهذا الاسم نسبة للممثلة المفضلة لجدها ريتا هايورث.

كطفلة كانت تستمع لمجموعة والدها من الأسطوانات لبرينس وسيلين ديون وجيمي هيندركس وغيرهم، لكن من ألهمها حقا في الغناء هما غوين ستيفاني وبيونسيه. وبدأت مشوارها الغنائي في الحانة التي تملكها أسرتها، ثم انتقلت إلى التمثيل، ونجحت في كليهما.

 

بداية الصعود

كانت أورا تغني أحيانا في حانة والدها، إلى أن شاركت في مسابقة للغناء على قناة BBC، إلى أن أقنعتها مديرة أعمالها بالانسحاب من المسابقة، ظهرت بعدها في فيديو “Rock Nation” لجاي زي، الذي دعمها كثيرا، لتوقع أول عقد لها مع شركة تسجيل.

احتل ألبومها الأول “أورا” قائمة الألبومات البريطانية، وحصل على تصنيف بلاتينيوم، كما تم ترشيحها وفقا له لجائزة أفضل فنان جديد لعام 2012.

 

أصدرت بعده الكثير من الأغاني الفردية التي احتلت مراكز متقدمة في قوائم أفضل الأغاني، لكن أهم إنجازاتها الفنية عندما ترشحت أغنيتها “Grateful” في فيلم “beyond the lights” لجائزة الأوسكار عن أفضل أغنية.

 

والدها مسلم

بالنسبة لريتا فهي تعيش حياة “روحانية غير دينية”، مع العلم أن أباها مسلم وأمها كاثوليكية، ولها أخ وأخت.

 

كانت على علاقة مع الدي جي الشهير كالفن هاريس عام 2014، لتواعد بعدها ريتشارد هيلفيغر عام 2015 ، ويشاع أنها الآن تواعد الممثل آندرو غارفيلد الذي جسد دور سبايدر مان.

 

تعتبر أورا نفسها نسوية وتدعم الجمعيات المساندة للمرأة وتشارك في العديد من الفعاليات بهذا الخصوص كما تقوم بحملات وحفلات خيرية عديدة لمساعدة مرضى السرطان.

 

فضحت السيسي

ونقلت صحيفة “ذا ميل أون صنداي​​​​​​” عن مصدر أن رئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضرا في الحفل، الذي تصادف أن يكون بعد يومين من عيد ميلاده 66.

 

وقال متحدث باسم المغنية أنها لم تلتق بالرئيس المصري، ولم تكن تدري بوجوده، وأن الفندق هو من تعاقد معها، في حين  لم ترد الحكومة المصرية على طلب للتعليق.

 

وتظهر الصور الفوتوغرافية لأدائها في القاهرة السيدة ريتا أورا وهي ترتدي فستانًا أسود، كما حملت ألوان شعرها ألوان قوس قزح.

 

واضطرت السيدة ريتا أورا إلى الاعتذار، وقالت إنها “آسفة للغاية” على تصرفاتها وعرضت دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، ولم تذكر رحلتها إلى مصر أو خرق مجموعة ثانية من القواعد الصارمة.

 

وقالت “لقد سافرت مؤخرًا إلى مصر لأداء حدث لشركة خاصة، حيث اتبعت مجموعة السفر الخاصة بي البروتوكول وقدمت اختبارات كورونا سلبي عند الدخول، كما طلبت السلطات المصرية”.

 

وتابعت “عند عودتي إلى بريطانيا، كان يجب أن أتبع نصيحة الحكومة وأعزل نفسي للفترة المطلوبة. كما تعلم، لم أتبع نصيحة الحكومة و … أعتذر مرة أخرى، بلا تحفظ”

 

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