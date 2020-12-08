والدها مسلم.. ما لا تعرفه عن ريتا أورا “مدمنة التعري” التي أسعدت السيسي بـ“حفل خاص” معه بعيد ميلاده مقابل مبلغ ضخم

تصدرت اسم مغنية البوب الشهيرة “ريتا أورا” محركات البحث بجوجل، بعد الكشف عن إحيائها حفلا خاصا في مصر حضره رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، وقالت بعض القنوات المعارضة إن الحفل كان “عيد ميلاد” السيسي.

نجمة البوب، ريتا أورا، اعتذرت عن خرق قواعد الإغلاق العام في بريطانيا للمرة الثانية، لأنها لم تعزل نفسها بعد رحلة إلى مصر.

وسافرت النجمة التي يبلغ عمرها 30 عامًا إلى مصر للغناء في حفل خاص في 21 نوفمبر، وكان يتوجب عليها عند عودتها في اليوم التالي أن تعزل نفسها لمدة أسبوعين تطبيقا لقواعد السفر الخاصة بكوفيد 19.

فضيحة جديدة😱 "#السيسي يستحضر المغنية "المثلية" (ريتا أورا" علي متن طائرة خاصة للغناء له في عيد ميلاده ال66 بفندق "دبليو الفاخر" بالقاهرة في حفلة خاصة، وتقاضت مقابل ذلك مبلغ من 6 أرقام" pic.twitter.com/ScaJDmkOXv — إسلام عقل (@islamakel) December 7, 2020

من هي ريتا أروا؟

وفي هذا التقرير نرصد تاريخ مغنية البوب التي تصدر اسكها قوائم محركات البحث، وريتا أورا مغنية وممثلة بريطانية ظهرت كحكم في الكثير من برامج المسابقات المشهورة ولها العديد من الأغاني في المراكز الأولى في قوائم الأغاني العشرة الأوائل في بريطانيا.

بدياتها

ريتا أورا للمغنية والممثلة البريطانية التي حققت نجاحات كثيرة منذ أول خطواتها الفنية، منذ دخولها عالم التمثيل ونجاحها الكبير في عالم الغناء والبوب.

فضيحه بكل المقاييس #السيسى الي بيسرق الشعب احتفل بعيد ميلاده و احضر المغنيه المثلية ريتا اورا ب ٢ مليون جنيه والي فضح الامر #ديلي_ميل لما المغنية خرقت الحظر و خرجت في لندن بعد ما رجعت من عيد ميلاده

شايفين السرقة يا شعب بيجوع

اكيد السيسي اه عملت و هعمل ده عشان #مصر pic.twitter.com/HPMow9q1CM — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 7, 2020

واختيرت كوجه إعلاني لماركات هامة مثل كالفن كلاين وكوكا كولا، دونا كارن، ريميل للتجميل، أديداس، إضافة لخط الأزياء الخاص بمادونا “Metal Girl”.

ورغم أن بداياتها كانت في عالم التمثيل إلا أن مسيرتها كمغنية تعد الأهم، لرواج أغانيها بسرعة وتربعها عرش المراتب الأولى في القوائم البريطانية، وترشيح أغنيتها “Grateful” للأوسكار.

حياة ريتا أورا الشخصية

مواليد 1990

ولدت ريتا أورا في “بريستين” في جمهورية كوسوفو (جزء من يوغوسلافيا سابقا) في 26 تشرين الثاني عام 1990 ، وهي حفيدة أشهر مخرج أفلام يوغوسلافي، وسميت ريتا بهذا الاسم نسبة للممثلة المفضلة لجدها ريتا هايورث.

وفقا لصحف بريطانية، نجمة البوب، ريتا أورا، غنت في حفل خاص للسيسي

بفندق دبليو ماريوت في القاهرة،

بعد أن حضرت بطائره خاصة،

وتقاضت أكثر من مليون جنيه استرليني…….

الصورة من الحفل المذكور👇 pic.twitter.com/700rDMfW5x — تامر الصمادي (@TamerSmadi) December 7, 2020

كطفلة كانت تستمع لمجموعة والدها من الأسطوانات لبرينس وسيلين ديون وجيمي هيندركس وغيرهم، لكن من ألهمها حقا في الغناء هما غوين ستيفاني وبيونسيه. وبدأت مشوارها الغنائي في الحانة التي تملكها أسرتها، ثم انتقلت إلى التمثيل، ونجحت في كليهما.

بداية الصعود

كانت أورا تغني أحيانا في حانة والدها، إلى أن شاركت في مسابقة للغناء على قناة BBC، إلى أن أقنعتها مديرة أعمالها بالانسحاب من المسابقة، ظهرت بعدها في فيديو “Rock Nation” لجاي زي، الذي دعمها كثيرا، لتوقع أول عقد لها مع شركة تسجيل.

#الجارديان عن اعتذار مغنية البوب الأمريكي الشهيرة "ريتا أورا" لأنها انتهكت قواعد فيروس كورونا بعد عوتها م حدث غنائي بالقاهرة ع متن طائرة خاصة للغناء بفندق ٥نجوم تقاضت مقابل ساعات مبلغ ب ٦ اصفار ف حضور #السيسي ،بمناسبة عيد ميلاده ! بفلوس الشعب ،قولوا لانتصار ع حنيه السيسي بن مليكة pic.twitter.com/NcHhoEgTXo — المﻻك الحزين (@Lido8080) December 7, 2020

احتل ألبومها الأول “أورا” قائمة الألبومات البريطانية، وحصل على تصنيف بلاتينيوم، كما تم ترشيحها وفقا له لجائزة أفضل فنان جديد لعام 2012.

أصدرت بعده الكثير من الأغاني الفردية التي احتلت مراكز متقدمة في قوائم أفضل الأغاني، لكن أهم إنجازاتها الفنية عندما ترشحت أغنيتها “Grateful” في فيلم “beyond the lights” لجائزة الأوسكار عن أفضل أغنية.

والدها مسلم

بالنسبة لريتا فهي تعيش حياة “روحانية غير دينية”، مع العلم أن أباها مسلم وأمها كاثوليكية، ولها أخ وأخت.

كانت على علاقة مع الدي جي الشهير كالفن هاريس عام 2014، لتواعد بعدها ريتشارد هيلفيغر عام 2015 ، ويشاع أنها الآن تواعد الممثل آندرو غارفيلد الذي جسد دور سبايدر مان.

تعتبر أورا نفسها نسوية وتدعم الجمعيات المساندة للمرأة وتشارك في العديد من الفعاليات بهذا الخصوص كما تقوم بحملات وحفلات خيرية عديدة لمساعدة مرضى السرطان.

فضحت السيسي

ونقلت صحيفة “ذا ميل أون صنداي​​​​​​” عن مصدر أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي كان حاضرا في الحفل، الذي تصادف أن يكون بعد يومين من عيد ميلاده 66.

وقال متحدث باسم المغنية أنها لم تلتق بالرئيس المصري، ولم تكن تدري بوجوده، وأن الفندق هو من تعاقد معها، في حين لم ترد الحكومة المصرية على طلب للتعليق.

وتظهر الصور الفوتوغرافية لأدائها في القاهرة السيدة ريتا أورا وهي ترتدي فستانًا أسود، كما حملت ألوان شعرها ألوان قوس قزح.

واضطرت السيدة ريتا أورا إلى الاعتذار، وقالت إنها “آسفة للغاية” على تصرفاتها وعرضت دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، ولم تذكر رحلتها إلى مصر أو خرق مجموعة ثانية من القواعد الصارمة.

وقالت “لقد سافرت مؤخرًا إلى مصر لأداء حدث لشركة خاصة، حيث اتبعت مجموعة السفر الخاصة بي البروتوكول وقدمت اختبارات كورونا سلبي عند الدخول، كما طلبت السلطات المصرية”.

وتابعت “عند عودتي إلى بريطانيا، كان يجب أن أتبع نصيحة الحكومة وأعزل نفسي للفترة المطلوبة. كما تعلم، لم أتبع نصيحة الحكومة و … أعتذر مرة أخرى، بلا تحفظ”

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