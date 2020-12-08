سيعينون وسيم يوسف حاخامهم الأكبر.. “شاهد” صلاة يهودية تلمودية بمشاركة إماراتيين وسط دبي

في انبطاح جديد لحكام الإمارات ومواطنيها المؤيدين للتطبيع مع إسرائيل، أقام عدد من الإماراتيين واليهود صلاة يهودية مشتركة في أحد الأماكن العامة في البلاد، في تصرف مس الدين الإسلامي وتعاليمه الحنيفة.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الإماراتيين وهم يرتدون الزي الإماراتي الرسمي إلى جانب آخرين من اليهود وهم يؤدون الصلوات التلمودية، وذلك بعد دعوة وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان لصلاة يهودية مشتركة أطلقها قبل عدة أسابيع.

-الدين الجديد لحكام الامارات ويبدو انه بعد فتره سوف ينزل قرآن على قلعة خنور ويكون نبيهم وسيم يوسف pic.twitter.com/C3KkmWNUNp — الرادع القطري (@QATAR_RD) December 8, 2020

وفي تعليقه على الفيديو، قال المغرد الشهير “الرادع القطري”: “الدين الجديد لحكام الامارات ويبدو انه بعد فتره سوف ينزل قرآن على قلعة خنور ويكون نبيهم وسيم يوسف”.

هذا وتفاخر الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين بمقطع الفيديو، وعلق عليه في تغريدة رصدته “وطن”. قائلاً: “صلاة اليهود الصهاينة الإسرائيليين مع تسعة فروع حفظهم الله ورعاهم آمين في شوارع الإمارات علم الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

صلاة اليهود الصهاينة الإسرائيليين 🇮🇱🕎 حفظهم الله و رعاهم آمين في شوارع الإمارات 🇦🇪 الشقيقة .. pic.twitter.com/0lGWhCb2Ov — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 9, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للانبطاح الإماراتي لإسرائيل. وصول الإماراتيين لحد تنفيذ التعليمات التلمودية والتي لا تمثل الدين الإسلامي.

هاي شنو صلاتكم تتكلمون ويا الجدار وتقدموله الطاعه!!!!! https://t.co/nj5vgNp24C — majid (@majid76700427) December 9, 2020

شكلهم اكتشفوا هيكل جديد في الامارات !! https://t.co/w0soTJ9iLy — جٍۆجٍۆ 🇵🇸❤️ (@jojolovemycat) December 9, 2020

يعكرون الجو كيف اسمحوا لهم https://t.co/y2DH8M8CM7 — Y (@VIxSl) December 9, 2020

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وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان. عن صلاة مشتركة بين شخصيات إماراتية وإسرائيلية، من أجل محاربي فيروس “كورونا”.

وكتب سيف بن زايد عبر “تويتر”: “شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم”.

وعرض ابن زايد فيديو يظهر شخصيات من الجانبين يتحدثون عن التسامح بين الأديان، وضرورة الانفتاح بين الجانبين في كافة المجالات.

شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم pic.twitter.com/v40OcNHltH — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 17, 2020

وشارك في هذه الصلاة اليهودية، مفتش مساجد النقب، ويدعى جمال العبرة، وهو من عرب الـ48، إذ قال إن “التسامح يدل على انفتاح العقل واتساع القلب، فما أجمل أن يتسامح الإنسان مع الآخرين”، وشارك أيضا رئيس المجلس اليهودي في الإمارات، روس كريل، ورئيس الطائفة الدرزية لدى الاحتلال الإسرائيلي موفق طريف.

وقامت الإمارات منذ تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي بخطوات تطبيعية على كافة المستويات بعيدا عن السياسة.

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