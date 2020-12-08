بعد توجيه رئيس تونس الإنذار الأخير للإمارات.. عبير موسى تبدأ بتنفيذ مخطط أبوظبي الجديد للانقلاب

بعد توجيه الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة شديدة اللهجة قال إنها تمثل “إنذارا” لمن يحاول إسقاط الدولة التونسية، ـ في إشارة للإمارات وأتباعها ـ مؤكدا رفضه لكل أشكال العنف داخل مؤسسات الدولة، خرجت “صبية” دحلان في تونس عبير موسى لتبدأ مخطط جديد لهدم الدولة بتوجيه من أبوظبي.

وبدأت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، المعروفة بتلقي أموال من أبوظبي وتنفيذ أجندة إماراتية، مخططها الجديد بالهجوم على البرلمان وزعمت أن البرلمان التونسي، يقوده رئيس تنظيم الإخوان الذي يجب أن يصنف إرهابيا.

وتابعت موسي اليوم الثلاثاء، في تصريحات لها مزاعمها بأن حركة النهضة شهدت انقسامات داخلية وأزمة بعد “كشفهم أمام الرأي العام”.

هذا وزعمت موسي ضمن مساعيها لإسقاط الحكومة وإحداث انقلاب ضد السلطة، أن الإخوان في تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية.

وقالت إنهم في تونس يقودون “ثورة ضد الظلامية وتخريب البلاد”.

وتابعت:”سقوط الإخوان في مصر سبب هلعا لجماعة الإخوان في تونس.

واليوم، الثلاثاء، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة شديدة اللهجة قال إنها تمثل “إنذارا” لمن يحاول إسقاط الدولة التونسية، مؤكدا رفضه لكل أشكال العنف داخل مؤسسات الدولة.

وخلال استقباله وفدا برلمانيا، قال الرئيس قيس سعيّد إن “تونس تعيش أدق وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، لكن من يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية هو واهم”.

وأكد سعيد رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، خاصة داخل مؤسسات الدولة، مشددا على احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.

كما أكد وجود قوى مضادة للثورة التونسية تحاول إسقاط الدولة التونسية، محذرا من أنه “لا حوار مع المجرمين (…) ولا مبرر لأي كان للخروج عن القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة (…) ولا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي”.

وأضاف: “نوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير، بأننا نحترم الشرعية والقانون، لكننا لن نترك تونس ومؤسساتها تتهاوى وتسقط، ولن نقبل بأن تسيل الدماء، تمهيدا لإسقاط الدولة. وسنردّ بأكثر مما يتصورون لإنقاذ الدولة من كل اعتداء على أمنها”.

وجاء خطاب الرئيس التونسي بعد ساعات من أحداث عنف شهدها البرلمان، حيث جرى تبادل للعنف بين نواب ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، تسبب بجرح النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد وتعرض زميلته سامية عبو للإغماء، فيما تعهدت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق بالأمر.

وأصبح تدخل الإمارات في الشأن التونسي وعلاقة رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي بنظام الحكم في أبوظبي، فقرة قارة لا تغيب عن مداولات البرلمان التونسي وسجلاته الرسمية، فطالما حضرت الإمارات في مداخلات النواب خصوصاً من حزبي “النهضة” و”ائتلاف الكرامة” المندّدَين بمخططات محمد بن زايد لاستهداف الثورة والمسار الديمقراطي.

وكان وزير العدل الأسبق القيادي البارز في حركة “النھضة” نور الدین البحیري، هاجم في مداخلته الاسبوع الماضي، خلال جلسة مناقشة موازنة وزارة الشؤون الدينية، رئیسة كتلة الحزب “الدستوري الحر” عبیر موسي، التي وصفها بـ”ممثلة دولة الإمارات في البرلمان”.

ودعا البحيري بسخرية موسي إلى إزالة صورة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي ترافقها أينما حلت واستبدالها بصورة “كل من محمد بن زاید (ولي عهد أبوظبي) ومحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)”.

واتهم البحيري موسي بالعمالة للإمارات، قائلاً: “بورقیبة كان قائداً وطنياً ولم یكن یوماً عمیلاً لدولة أجنبية كما تقومين أنت بهذا الدور”، وفق قوله.

وتابع البحيري قائلاً: ”عبیر موسي لا علاقة لھا بتونس، فھي تستظل بظل الإمارات”، وأضاف ساخراً أنه “لو أمطرت في الإمارات، فإن موسي ستلبس معطفاً في تونس” على حدّ توصيفه، ملمحاً إلى أن رئيسة “الدستوري الحر” تتحرك وفق ما يحدث في الإمارات.

عبير موسى والتمويل الإماراتي

وهناك العديد من التقارير تحدّثت مؤخراً عن “علاقة بين النائبة عبير موسى ودولة الإمارات”، خاصة في أعقاب محاولتها إدانة التدخل التركي في ليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي.

كما ذهبت بعض التقارير إلى وصف موسى بأنها “نائبة الإمارات في مجلس نواب الشعب التونسي”.

ويمكن رصد علاقة عبير موسى مع الإمارات، من خلال متابعة تغطية الإعلام الإماراتي والسعودي لها، إذ يتم الاحتفاء بأي تصرف تقوم به كأنه لا أحد غيرها في البرلمان، رغم أن وزن حزبها محدود للغاية.

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