بعد انتشار المراقص.. داعية سعودي يشحذ همم السعوديات بفتوى “على مقاس ولي العهد”

يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غير مقتنع بمستوى حالة الانفتاح التي أحدثها في المملكة خاصة فيما يمس المرأة السعودية التي سمح لها بأشياء كانت من التابوهات المحرمة قبل ذلك في المملكة، فأطلق مشايخ الديوان لإصدار فتاوى تزيد حجم هذا الانفتاح.

وفي هذا السياق خرج الداعية السعودي المحسوب على النظام أحمد قاسم الغامدي، لينشر فتوى تبيح جواز سفر المرأة بدون محرم، ومنها السفر للسياحة، ليحرض السعوديات على السفر للخارج بدون محرم على خلاف ما كان يحدث في المملكة قديما.

“الغامدي” وفي مقاله المنشور بصحيفة “اليوم” حاول جمع الأدلة التي تؤيد فتواه وقال: “يؤيد رجحان القول بجواز سفر المرأة إذا أمنت بغير محرم اتفاق الصحابة عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وابن عمر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومن غير نكير من بقية الصحابة في ذلك قال ابن حجر وهذا يعتبر إجماعًا”.

وأضاف: “روى نافع بسند صحيح قال: كان يسافر مع عبدالله بن عمر موليات ‏له ليس معهن ‏محرم، والمولاة هي الأمة المعتقة التي لم يعد سيدها محرما لها، وهو مذهب عائشة‏ فقد أخبرت بأن أبا سعيد الخدري ‏يخبر عن ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن ‏تسافر ثلاثة ‏أيام إلا ومعها ذو محرم، فالتفتت إلينا عائشة فقالت: ‏ما كلهن لها ‏ذو محرم، أخرجه البيهقي ‏والطحاوي‏ بسند صحيح”.

وأشار ناشطون إلى أن الداعية السعودي يفصل الفتاوى على حسب مزاج ابن سلمان، حيث كان هو وعلماء المملكة كلهم يحرمون هذا الأمر في السابق وكانت المرأة حتى لا تستطيع كشف وجهها في الشارع.

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها.

كما سُمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك