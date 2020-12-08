الموت يفجع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والديوان الأميري يصدر بيانا وسلطان عُمان بعث برسالة

فجع الموت صباح اليوم، الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، عن وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وذكرت (كونا) نقلا عن الديوان الأميري أنه نعى “الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح” الذي انتقل إلى رحمته تعالى عن عمر ناهز 41 سنة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح ومواراته الثرى عقب صلاة العصر غدا بمقبرة صليبيخات، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الجنة.

وحسب الديوان الأميري، لن يتم إقامة بيت عزاء للشيخ ناصر الصباح، إنما تقبل التعازي على الهواتف التالية (الرجال: 99088886 – 97577775 النساء: 69090906 – 50005000).

من جانبه، بعث هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الصباح.

كما قدم عدد من زعماء العرب واجب العزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الصباح، وبعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، برقية عاجلة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر بعث برقية تعزية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح.

وتوفى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث توفى عن عمر ناهز 41 سنة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح، عقب صلاة العصر غدا الأربعاء، بمقبرة صليبيخات.

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