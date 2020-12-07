“سعادة ما بعدها سعادة”.. مسؤول إماراتي يكشف “ثمن” خلع معلمه ابن زايد سرواله بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

تباهى رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، بما قال إنه مكاسب متبادلة من التطبيع مع إسرائيل، زاعماً أن التطبيع سيجعل موانئ الإمارات حلقة وصل منطقية واستراتيجية للغاية مع أوروبا.

وقال المسؤول الإماراتي، لوكالة “رويترز” للأنباء، إن إسرائيل ستصبح حلقة وصل منطقية واستراتيجية للغاية بالنسبة للإمارات مع أوروبا، مشيراً إلى أن هناك مكاسب متبادلة لتطبيع بلاده مع إسرائيل.

وقال سلطان أحمد بن سليم إن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ستفضي إلى تجارة بخمسة مليارات دولار بين الجانبين.

وفي سياق آخر، أكد المسؤول الإماراتي أن شركة موانئ دبي العالمية قادرة على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا حدث ذلك.

وأضاف أن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة الديمقراطي جو بايدن، تفرض مخاطر على بلاده خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأمس الأحد، توجَّه وفد إسرائيلي كبير يضم مئات المسؤولين والممثلين عن قطاع الأعمال، إلى الإمارات للمشاركة في معرض لتكنولوجيا المعلومات بالخليج، وذلك في أحدث صور الانفتاح الإماراتي غير المشروط على دولة الاحتلال.

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وقال موقع “Vesty” الإسرائيلي، إن الوفد يضم 400 شخص، سيشاركون في معرض “جيتكس” لتكنولوجيا المعلومات بالخليج.

فيما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن بين أعضاء الوفد 200 رجل أعمال، في مقدمتهم ممثلون عن مصرف “هبوعليم” وهيئة الصادرات الحكومية.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر من الجانب الإماراتي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومريم بنت حارب المحيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قالت في وقتٍ سابق، إن أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية سيشارك خلال النسخة الأربعين من “أسبوع جيتكس للتقنية” الذي سيتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس وحتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن معهد التصدير الإسرائيلي يرأس الوفد باعتباره ممثلاً لـ”إسرائيل” والشريك الاستراتيجي لـ”جيتكس” بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

ويقول القائمون على أسبوع “جيتكس” في دبي، إنه سيستضيف أكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة، سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة.

وتستضيف “قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي – الإسرائيلي” وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار، يوم السابع من ديسمبر، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.

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