روان بن حسين وصديقها
روان بن حسين وصديقها
Videoحياتنا

“شاهد” ماذا فعلت روان بن حسين مع صديقها خلال وصلة رقص ساخنة!

كتب وطن
0

أثارت الفاشينستا الكويتية جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدت على أغاني المهرجانات الشعبية المصرية، مع أحد أصدقائها.

 

وظهرت روان بن حسين بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، بقميص أسود مفتوح من أعلى، وبنطال واسع، وترقص على أغنية “أبيض يا أسود” لفرقة “كايروكي”، مع صديقها الذي ظهر بملابس غريبة أشبه بملابس النساء.

 

 

وسخر المغردون من مظهر صديقها الذين شككوا بأنه شاذ جنسياً، كما استنكروا جرأتها التي زادت بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي .

 

اقرأ أيضا: مُعجب يقترح على روان بن حسين التعري لشحذ همم البالغين أكثر وهكذا ردت عليه وأثارت غضباً واسعاً!

وسبق أن تعرضت روان إلى موقف مُحرج بعدما أدمنت التعري وأصبحت تلجأ إلى الملابس الجريئة على غير عادتها. حين طرح عليها أحد متابعيها سؤالاً قال فيه: “متى سنراكي في موقع “onlyfans” لترفيه البالغين بصور عارية؟”.

 

فما كان من روان إلا الرد بالقول: “متى سنرى أمك تفعلها؟”.

 

 

كما استعرضت روان بن حسين أنوثتها بملابس جريئة حين ظهرت بفيديو وهي تقف أمام المرآة وتُخرج قدمها بالكامل من فستانها المفتوح ليظهر جزءاً كبيراً من فخذها. ثم تنتقل بالكاميرا على صدرها لتظهر ملابسها الداخلية بوضوح تحت فستانها الأسود الحرير.

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

عجوز لا تتعظ.. “شاهد” فيفي عبده لم تستطع مقاومة “الرقص…

حياتنا

فيفي عبده لن “تهز وسطها” شهرين كاملين.. هذا ما حدث لجسدها وأصبحت عاجزة عن…

حياتنا

“فولة وانقسمت نصين”.. “شاهد” شبيهة طبق الأصل لـ شيرين عبدالوهاب تشعل المواقع بوصلة…

حياتنا

مُعجب يقترح على روان بن حسين التعري لشحذ همم البالغين أكثر وهكذا ردت عليه وأثارت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.