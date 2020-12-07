“شاهد” ماذا فعلت روان بن حسين مع صديقها خلال وصلة رقص ساخنة!

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدت وصلة رقص على أغاني المهرجانات الشعبية المصرية، مع أحد أصدقائها.
وظهرت روان بن حسين بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، بقميص أسود مفتوح من أعلى، وبنطال واسع، وترقص على أغنية “أبيض يا أسود” لفرقة “كايروكي”، مع صديقها الذي ظهر بملابس غريبة أشبه بملابس النساء.
"روان بن حسين" تتراقص مع صديقها عبر تيك توك💃🏼🕺🏽 pic.twitter.com/HRNNybHBIY
— WHR (@whrumor) December 6, 2020
وسخر المغردون من مظهر صديقها الذين شككوا بأنه شاذ جنسياً، كما استنكروا جرأتها التي زادت بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.
صديقها قي؟ https://t.co/jdvxW018OK
— ً (@A4PR19) December 7, 2020
صديقتها* https://t.co/q3yrIjQsnL
— طيارة^_^ (@Muaazsiddig) December 6, 2020
مستوى عالي جدًا من الوضاعة وقلة الكرامة
— MDH (@squirrel_811) December 6, 2020
دا حرفياً اللي يقولوا عليه عندنا " ثالثكم ياخواتي"
— Sss (@mokha090) December 6, 2020
https://t.co/4WnZReTsLg pic.twitter.com/pO6SmsFm2W
— • (@Ed__uar88) December 6, 2020
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وسبق أن تعرضت روان إلى موقف مُحرج بعدما أدمنت التعري وأصبحت تلجأ إلى الملابس الجريئة على غير عادتها. حين طرح عليها أحد متابعيها سؤالاً قال فيه: “متى سنراكي في موقع “onlyfans” لترفيه البالغين بصور عارية؟”.
فما كان من روان إلا الرد بالقول: “متى سنرى أمك تفعلها؟”.
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كما استعرضت روان بن حسين أنوثتها بملابس جريئة حين ظهرت بفيديو وهي تقف أمام المرآة وتُخرج قدمها بالكامل من فستانها المفتوح ليظهر جزءاً كبيراً من فخذها. ثم تنتقل بالكاميرا على صدرها لتظهر ملابسها الداخلية بوضوح تحت فستانها الأسود الحرير.