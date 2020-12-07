“لم نسقطها لأجل عيونكم”.. ناشط كويتي يتصدى للشامتين بخسارة صفاء الهاشم برسالة نارية!

وجه ناشط كويتي شهير، رسالة صارمة إلى مواطنه الكاتب دويع العجمي، بعدما علق الأخير على خسارة صفاء الهاشم المدوية والمفاجئة بانتخابات مجلس الأمة.

وكانت البداية حين كتب دويع العجمي تغريدة قال فيها: “إلى أهلنا وإخواننا الوافدين من أجلكم أسقطنا #صفاء_الهاشم وأعطوني أحلى ريتويت لترى رد التحية منكم على هذا السقوط”.

إلى أهلنا وإخواننا الوافدين

من أجلكم أسقطنا #صفاء_الهاشم

وأعطوني أحلى ريتويت لترى رد التحية منكم على هذا السقوط♥️@safaalhashem — دويع العجمي (@dhalajmy) December 5, 2020

وقال الناشط المعروف باسم “بوعلي” في رسالته التي وجهها لدويع بفيديو رصدته “وطن”: “إلى هذا الأخ المحترم، أنا لا أعلم صدقاً من أنت، ولكن والنعم فيك مهما كانت هويتك، أنا كلامي على تغريدتك”.

وتابع: “إخوتنا الوافدين على العين والرأس، ولكننا لم نسقط صفاء الهاشم من أجلهم أو من أجلك، صفاء الهاشم ابنة ديرتي، ألا يعجبني طرحها، وأن نختلف معها في الرأي، لا بأس، وأنا أكثر من يختلف معها بالرأي، ولكن أن يأتي أحد من خارج الكويت ويتطاول عليها بالكلام، مرفوض، وسأدوسه”.

ورأى “بوعلي” أن حديث صفاء الهاشم عن التركيبة السكانية أمر لا يضر الوافدين ولا يضر “دويع” نفسه. مضيفاً: “أن تضع حسابها في تغريدتك وتطلب إعادة تغريد، أمر معيب، هذه ابنة بلدنا ولا نرضى عليها”.

وهدد “بوعلي” الكاتب الكويتي قائلاً: “لو كان في أحد المرتزقة في الخارج الذين يكتبون عنها جرأة، فليخرج بفيديو. أقسم أنني سأدوسه أمام العالم وأدعك أنت أول من يضحك عليه”.

وأثنى المغردون على ماقاله الناشط “بوعلي”، ورأوا أنه لا يحق للغرباء التدخل بالشؤون الداخلية للدولة. وأنه مهما اختلفوا مع صفاء الهاشم، تبقى ابنة بلدهم ولا دخل للغريب بينهم.

انت صح يا بو علي نعم نختلف معاها و ننتقد عملها في البرلمان … و مثلها مثل غيرها من الأعضاء لكن تصل لدرجة سيئه مثل هذي لا الوافد له لقمة العيش و الاحترام ما دام محترم و اذا قل احترامه لنا رد و قلتها قبل صفاء اول و الوافدين يجون تالي بعدها بفراسخ https://t.co/VESQu6AEr6 — ابو عبدالله العتيبي (@Kaafy7) December 7, 2020

كفوووو مانرضي علي اي واحد يتكلم عن اي كويتي . نختلف بينا بس الغريب ماله شغل . تعديل التركيبه اهل الكويت كلهم يبون تعديلها مو بس صفاء . https://t.co/GE4hbQHrOq — shosho (@sh_h_algh) December 7, 2020

رجاااال اشهد انك كفو و واعي غاريه 👌🏻👌🏻👌🏻 https://t.co/ikUtgnvvpI — Al.Misha_ Al Hajri (@almishaq8) December 7, 2020

مادري شفيهم مغردينا

من يوصل عدد متابعينه 20 ألف

يقعد يستشرف ويسوي مثالي ويعيش الدور

واضح من تغريدته يطر ريتويت وشهرة

اشكال تفشل …

ظاهرة طرارة الريتويت لازم نحط لها حد https://t.co/b1vqUTaGbz — جورج بوش الابن 🇺🇸 (@George__B_) December 6, 2020

كفو بوعلي هذا احنا الكويتيين على قلب واحد لا تترك مجال للغرب و خبولهم 👍 https://t.co/fvdps6YP1B — Faisal Yousef (@FaisalY47612001) December 6, 2020

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وأشعلت خسارة النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، في انتخابات المجلس مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق الناشطون هاشتاج حمل اسم النائبة الكويتية “#صفاء_الهاشم”، عبر فيه الوافدين للكويت وخاصة المصرين عن سخريتهم الواسعة من خسارتها للانتخابات. خاصة وأنها معروف عنها رفضها لاستمرار تدفق الوافدين وتحديداً من مصر لبلادها.

وتقدم العديد من المحامين المصريين، بعدة بلاغات ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم عقب تصريحاته النارية التي هاجمت فيها الوافدين المصريين، إلى حد وصل منعها من دخول الاراضي المصرية، كان آخرها على خلفية طلبها طرد المصريين الوافدين من الكويت بداعي أنهم تسببوا في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلادها.

وعبرت وسائل إعلام مصرية عن فرحها بخسارة صفاء الهاشم التي طالبت مراراً تقنين وصول الوافدين إلى الكويت. كما أنها طالبت بمحاسبتهم على تجاوزات سابقة لعدد من الوافدين والمسؤولين المصريين بحق بلادها، حيث يصفها الإعلام المصري بـ “عدوة الوافدين”.

الجدير ذكره، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أبرزت غياب الوجوه النسائية. بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

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