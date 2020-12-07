عمرو موسى يكشف سر عن صدام حسين لأول مرة ولهذا السبب فقد أعصابه وصرخ بوجهه

أثار السياسي المصري البارز عمرو موسى الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية والذي تولى منصب وزير الخارجية أيام مبارك، جدلا واسعا بإعلانه عن بعض تفاصيل حوار دار بينه وبين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل حرب الخليج الأولى.

عمرو موسى تطرق في كتابه الذي أعلن عن نشره قريبا تحت عنوان “سنوات الجامعة العربية” عن تفاصيل حواره مع صدام حسين قبل حرب الخليج الأولى، والذي تطور إلى حد صراخه بوجه الرئيس العراقي الراحل.

وتطرق كتاب “موسى” الجديد (قيد النشر)، إلى جهوده في إقناع “صدام حسين” ومحاولة تجنيب

العراق الحرب في فصلين على مساحة 63 صفحة، وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق” المصرية.

وأوضح أنه التقى بـ”صدام حسين” عدة مرات في محاولات لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات وكيفية لقائه مع الرئيس العراقي. وسعيه إلى إقناع الأخير بالقبول بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق.

وقال “موسى”: “فقدت أثناء الحوار السيطرة على أعصابي وصرخت بوجهه.. اسمع بقى يا سيادة الرئيس.. التنظير لن ينفع العراق ولن ينفعك بكل صراحة. أنا بقولك العراق معرض لضربة قاصمة من الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى في العالم.. هل أنت واع بأن بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟ هل أنت واع لمسؤوليتك في تجنيب العراق هذه الويلات؟”.

وبدوره، قال “صدام” لـ”موسى”: “أنا مفوضك للتحدث باسم العراق، اتصل بأمريكا وكوفي عنان”، ليقوم الأخير بإجراء اتصالاته، لكن للأسف على ما يبدو أن قرار الحرب كان قد اتُخذ.

وسيصدر الكتاب قريبا عن “دار الشروق”، وقام بتحريره وتوثيقه الكاتب الصحفي “خالد أبو بكر” كاشفا عن “أسرار عشرية مليئة بالأحداث الجسام في بلاد العرب كان فيها عمرو موسى أمينا لجامعة الدول العربية (2001 ــ2011)، ويقع في 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة.

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