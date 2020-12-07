عاري يتجول في لبنان-رجل لبناني عاري
عاري يتجول في لبنان
Imageحياتنا

عجائب 2020 مستمرة.. لبناني فقد عقله وتجول في الشارع “كما خلقه الله” وهذا ماحدث!

كتب وطن
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أثار رجل لبناني صدمةً واسعة بعد تجوله عاري في بمحافظة جبيل في ، دون أن يرتدي أي قطعة ملابس تستر جسده.

 

وظهر الرجل اللبناني بالفيديو المتداول الذي تعتذر “وطن” عن نشره، وهو يتجول عاري في الشارع. ويقترب من السيارات ويتحدث إلى أصحابها.

 

وسخر الناشطون من المشهد الذي صدمهم، مؤكدين أن عام 2020 يُصر في آخر شهر على مفاجأتهم. ومنهم من قال إن هذا الرجل العاري، تأثر فقط بالجزء الجديد من مسلسل الهيبة. وقرر أن يخرج ويستعرض عضلاته جميعها “حرفياً”.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه على الإثر، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وعمدت إلى توقيفه وتسليمه لمخفر جبيل، وتبين أنه من منطقة بعبدا وجرى التواصل مع شقيقته، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية والعقلية.

 

الجدير بالذكر أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية له منذ 30 عامًا أثرت على جميع مناحي الحياة في البلاد.

 

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