“شاهد” ماذا فعل مستشار محمد بن زايد بعدما أهان السعودية وقللّ أدبه معها وأغضب السعوديين!

حذف مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله التغريدة التي وجّها فيها إهانة واضحة وصريحة للمملكة العربية السعودية.

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله نشر تغريدة مُهينة للسعودية. قال فيها: “لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

لكنّ مستشار ولي عهد أبوظبي، عادَ وحذف تغريدته بعدما فجّرت ضجة واسعة ضدّه. مبرراً ذلك لأنّها “أثارت الكثير من الجدل واللغط”.

لأنها أثارت الكثير من الجدل واللغط فقط تم حذف التغريدة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2020

لكن تغريد “عبدالله” أثارت غضباً واسعاً لدى سعوديين، وتصدرت تغريداته وانتقاداتها قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، تحت هاشتاغ “#عبدالخالق_يقل_ادبه”.

وفي المقابل، عبّر الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تركي الحمد، عن رفضه لإهانة عبدالخالق عبدالله السعودية.

كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 7, 2020

وتسود أجواء من التفاؤل والتوقعات باحتمال التوصل قريباً إلى المصالحة الخليجية، يرافقها تصريحاتٌ ايجابية من مسؤولين قطريين وسعوديين وكويتيين، فيما الصمت سيّد الموقف الرسمي في البحرين والإمارات حول ما يجري .

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أبوظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا.

اقرأ أيضا: مدير سابق لـ”CIA” يفضح المذعور محمد بن سلمان ويكشف لماذا أصرّ على لقاء نتنياهو في السعودية!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك