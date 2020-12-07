عبدالخالق عبدالله يحذف تغريدته التي أهان فيها السعودية
عبدالخالق عبدالله يحذف تغريدته التي أهان فيها السعودية
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“شاهد” ماذا فعل مستشار محمد بن زايد بعدما أهان السعودية وقللّ أدبه معها وأغضب السعوديين!

كتب وطن
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حذف مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي التغريدة التي وجّها فيها إهانة واضحة وصريحة للمملكة العربية .

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله نشر تغريدة مُهينة للسعودية. قال فيها: “لن يتحرك قطار مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة المسبقة”.

لكنّ مستشار ولي عهد أبوظبي، عادَ وحذف تغريدته بعدما فجّرت ضجة واسعة ضدّه. مبرراً ذلك لأنّها “أثارت الكثير من الجدل واللغط”.

لكن تغريد “عبدالله” أثارت غضباً واسعاً لدى سعوديين، وتصدرت تغريداته وانتقاداتها قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، تحت هاشتاغ “”.

وفي المقابل، عبّر الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد السعودي ، تركي الحمد، عن رفضه لإهانة عبدالخالق عبدالله السعودية.

وتسود أجواء من التفاؤل والتوقعات باحتمال التوصل قريباً إلى المصالحة الخليجية، يرافقها تصريحاتٌ ايجابية من مسؤولين قطريين وسعوديين وكويتيين، فيما الصمت سيّد الموقف الرسمي في والإمارات حول ما يجري .

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أبوظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة مع تركيا.

 

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