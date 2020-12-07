شاهد” عمرو أديب يتلون كالحرباء وهذا ما قاله عن المصالحة الخليجية بعد أن خضع أولياء نعمته لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسلط الضوء على تصريحات الإعلامي المصري المطبل لدول الحصار، عمرو أديب. التي عبر فيها عن مواقفه من الأزمة الخليجية وحصار قطر قبل وبعد نجاح جهود المصالحة.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن الإعلامي المصري أكد على مدار السنوات الماضية على ضرورة عدم المصالحة مع قطر. قائلاً في برنامجه الذي يبثه على قناة “إم بي سي مصر” السعودية: “لا تصالح ولو قلدوك الذهب، يا أهل الخليج هل أنتم عايزين وسطكم خاين”.

وأضاف في تصريحاته السابق: ” هل قطر دي كانت مهمة في الخليج بأي حاجة، عمرها ما كان الها فايدة أو ميزة واختفاءها من حياتنا لن يكون مؤثرا. فهي كالثعبان وهم ليسوا اخوتنا بل أعدائنا”.

وفي تصريحاته الجديد التي تلون فيها كالحرباء، قال أديب بعد نجاح جهود الكويت بتحقيق تقدم بالمصالحة السعودية القطرية: “بعتولي على الواتساب بسألوني إيه حكاية المصالحة الخليجية، انا شخصيا كمواطن كان ليا أصدقاء في قطر الحكومة القطرية في أوقات عندها مناسبات كانت تدعوني نحن شعوب ودول معندناش مشاكل مع بعض إي المشكلة انه الوضع يرجع زي أول”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن سخريتهم من تلون المطبل المصري. معتبرين أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم عمرو أديب على مثل هذا التصرف.

لو يختفي مثل هؤلاء المنافقين من الوطن العربي كان أصبح من الدول العظمي — عبيد المطروشي (@dMOBqfumgrM6eVb) December 7, 2020

حرباه، اكثر شخص متلون في العالم، — Mohammad Ammar (@moammar66) December 7, 2020

اظرف شي ان المرتزق منفعل في الحالتين كأنه صادق ويتكلم من قلبه.

يجيدون التمثيل والأداء. — محمد عبد الحميد (@northencastle) December 7, 2020

مرتزق يباع ويشترى بالدرهم والريال ، لامبدأ ولا ذمة ولا ضمير .. قاتله الله فوق كل أرض وتحت اي سماء . —  فواز بن عبدالله (@f_bnabdullh) December 7, 2020

ياعمرو ممكن تخبرنا مانوعك وماثمنك وهل فيك دم وهل تعرف انه بنباحك الناس تلعن جد جدالي خلفك كيف وضعك بين عيالك كيف ينظرون اليك وكيف الحتقارلك منهم انظرالى رأسك راح والبطيخه واحده والمال الي تجمع دون رجوله مايفيدك انت اليوم الى ان تموت رخيص مهمااعتذرت لن يرحمك شعب مصرونت الخسران فيه — بوعبدالعزيز (@boabdulaziz56) December 7, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الكويت اختراقاً مهماً في ملف المصالحة الخليجية بين قطر ودول الحصار، مؤكدة أن هناك تقارب بين أطراف الأزمة مع اقتراب إعلان المصالحة السعودية القطرية في القريب العاجل.

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