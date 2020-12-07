عمرو أديب
عمرو أديب
Videoالهدهد

شاهد” عمرو أديب يتلون كالحرباء وهذا ما قاله عن المصالحة الخليجية بعد أن خضع أولياء نعمته لها

كتب Author 2
0

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسلط الضوء على تصريحات الإعلامي المصري المطبل لدول الحصار، . التي عبر فيها عن مواقفه من الأزمة الخليجية وحصار قبل وبعد نجاح جهود المصالحة.

 

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن الإعلامي المصري أكد على مدار السنوات الماضية على ضرورة عدم المصالحة مع قطر. قائلاً في برنامجه الذي يبثه على قناة “: “لا تصالح ولو قلدوك الذهب، يا أهل الخليج هل أنتم عايزين وسطكم خاين”.

 

وأضاف في تصريحاته السابق: ” هل قطر دي كانت مهمة في الخليج بأي حاجة، عمرها ما كان الها فايدة أو ميزة واختفاءها من حياتنا لن يكون مؤثرا. فهي كالثعبان وهم ليسوا اخوتنا بل أعدائنا”.

 

وفي تصريحاته الجديد التي تلون فيها كالحرباء، قال أديب بعد نجاح جهود بتحقيق تقدم بالمصالحة السعودية القطرية: “بعتولي على الواتساب بسألوني إيه حكاية ، انا شخصيا كمواطن كان ليا أصدقاء في قطر الحكومة القطرية في أوقات عندها مناسبات كانت تدعوني نحن شعوب ودول معندناش مشاكل مع بعض إي المشكلة انه الوضع يرجع زي أول”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن سخريتهم من تلون المطبل المصري. معتبرين أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم عمرو أديب على مثل هذا التصرف.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الكويت اختراقاً مهماً في ملف المصالحة الخليجية بين قطر ودول الحصار، مؤكدة أن هناك تقارب بين أطراف الأزمة مع اقتراب إعلان المصالحة السعودية القطرية في القريب العاجل.

 

شاهد أيضا: “شاهد” فضيحة جديدة لنظام السيسي الصهيوني.. صفحة رسمية لوزارة مصرية “حساسة” تُدار من إسرائيل

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سيصيبهم النحس لا محال.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات يشتري 50% من أسهم نادي…

الهدهد

وزير خارجية البحرين يطبق المثل القائل “ضربني وبكى سبقني واشتكي” وهذا ما…

الهدهد

“شاهد” الداعية مصطفى العدوي يفتي بإحراق نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة…

الهدهد

الأردنيون والكويتيون يغيظون المطبّعين المرتمين في أحضان الصهاينة .. شاهد ماذا فعل هذا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.