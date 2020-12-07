حدث كبير تستعد له الكويت.. سياسي كويتي بارز يكشف ما يجري وعدم دعوة البحرين

اعتبر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، الخطى الحثيثة للكويت من أجل انعقاد مجلس الأمة الجديد وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بمثابة استعداد البلاد لحدث كبير يتطلب وجود حكومة قائمة.

وقال ناصر الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لا أجد تفسير منطقي للإسراع في تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان إلا شيء واحد أن الكويت تستعد لحدث كبير يتطلب وجود حكومة قائمه وأقرب تفسير لذلك انعقاد قمة المصالحة الخليجية برعاية الكويت وحيث أن البحرين لم توجه الدعوة حتى الآن فأتوقع أن تعتذر وتتم القمة في الكويت والله يحييهم”.

لا اجد تفسير منطقي للاسراع في تشكيل الحكومة و انعقاد البرلمان الا شيء واحد ان الكويت تستعد لحدث كبير يتطلب وجود حكومة قائمه و اقرب تفسير لذلك انعقاد قمة المصالحة الخليجيه برعاية الكويت و حيث ان البحرين لم توجه الدعوة حتى الآن فاتوقع ان تعتذر و تتم القمة في الكويت والله يحييهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 6, 2020

وأضاف ناصر الدويلة: “الفترة التي تمت فيها دعوة مجلس الامه للانعقاد غير مسبوقة وهذا يدل أن هناك التزامات أخرى فرضت نفسها على سرعة تشكيل الحكومة وانعقاد المجلس وأرجو أن يكون ذلك مرتبط بالدور العظيم الذي تقوم به الكويت من أجل المصالحة الخليجية وآمل أن تعقد قمة المصالحة في الكويت لننطلق في عهد جديد مشرق”.

الفترة التي تمت فيها دعوة مجلس الامه للانعقاد غير مسبوقه وهذا يدل ان هناك التزامات اخرى فرضت نفسها على سرعة تشكيل الحكومة وانعقاد المجلس وارجو ان يكون ذلك مرتبط بالدور العظيم الذي تقوم به الكويت من اجل المصالحه الخليجيه وآمل ان تعقد قمة المصالحة في الكويت لننطلق في عهد جديد مشرق — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 7, 2020

وتابع: “لا نريد ان نسمع بعد اليوم الفاظ صبيان ومعزب التي سادت في المجلس السابق نريد رئاسة تهدئ النفوس تجمع ولا تفرق لا تتحكم فيها عداوات ولا تؤثر فيها حزازات وثارات وأحقاد سابقه المرحلة تحتاج رجل مستقل يمثل كل الكويت والجميع يحسبه لصالحه وأرجو أن يكون الأخ بدر الحميدي هو المصلح القادم”.

لا نريد ان نسمع بعد اليوم الفاظ صبيان و معزب التي سادت في المجلس السابق نريد رئاسه تهدئ النفوس تجمع ولا تفرق لا تتحكم فيها عداوات ولا تؤثر فيها حزازات وثارات واحقاد سابقه المرحلة تحتاج رجل مستقل يمثل كل الكويت و الجميع يحسبه لصالحه و ارجو ان يكون الاخ بدر الحميدي هو المصلح القادم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 7, 2020

وأكمل: “لابد ان نكون صادقين مع أنفسنا ومع وطننا رئاسة مرزوق الغانم كانت متميزة في ملفات ومضطربة في ملفات اخرى الشعب عبر عن ارادته بصورة رائعة والأغلبية بدون تدخل الحكومة تطالب بتغيير مستحق في رئاسة المجلس فنحن نحتاج تلاحم وطني توافقي وليس قسري فيا حكومة اتقوا الله ودعوا الشعب يقرر”.

لابد ان نكون صادقين مع انفسنا و مع وطننا رئاسة مرزوق الغانم كانت متميزة في ملفات و مضطربة في ملفات اخرى الشعب عبر عن ارادته بصورة رائعة و الاغلبيه بدون تدخل الحكومة تطالب بتغيير مستحق في رئاسة المجلس فنحن نحتاج تلاحم وطني توافقي وليس قسري فيا حكومة اتقوا الله و دعوا الشعب يقرر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 7, 2020

واستكمل: “تربطني مع الرئيس مرزوق الغانم صداقة واحترام وود وهو شخصية متميزة فيها خير كثير وعليها مآخذ كثيرة وله مواقف مشرفه لكن المرحلة الحالية تحتاج الى روح ايجابيه تصالحية مع الجميع ليعبر المجلس المنتخب مرحلة مضطربة شوهت المجالس السابقة والتغيير سنة الحياة والكويت تستحق التضحيات”.

تربطني مع الرئيس مرزوق الغانم صداقة واحترام و ود وهو شخصيه متميزة فيها خير كثير و عليها مآخذ كثيرة وله مواقف مشرفه لكن المرحلة الحاليه تحتاج الى روح ايجابيه تصالحيه مع الجميع ليعبر المجلس المنتخب مرحلة مضطربة شوهت المجالس السابقه و التغيير سنة الحياة والكويت تستحق التضحيات — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 7, 2020

الجدير ذكره، أن الكويت تقود الوساطة بين السعودية وقطر لإتمام المصالحة الخليجية، حيث أصدرت الجمعة الماضية بياناً أكدت فيه تحقيق تقدم ملموس في مباحثات إنهاء حصار قطر، مرجحة أن يتم الانتهاء من هذا الملف قريباً.

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