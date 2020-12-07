أمير الكويت
أمير الكويت
الهدهد

حدث كبير تستعد له الكويت.. سياسي كويتي بارز يكشف ما يجري وعدم دعوة البحرين

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اعتبر النائب السابق في الكويتي، ، الخطى الحثيثة للكويت من أجل انعقاد مجلس الأمة الجديد وتشكيل بأسرع وقت ممكن بمثابة استعداد البلاد لحدث كبير يتطلب وجود حكومة قائمة.

 

وقال ناصر الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لا أجد تفسير منطقي للإسراع في تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان إلا شيء واحد أن تستعد لحدث كبير يتطلب وجود حكومة قائمه وأقرب تفسير لذلك انعقاد قمة برعاية الكويت وحيث أن لم توجه الدعوة حتى الآن فأتوقع أن تعتذر وتتم القمة في الكويت والله يحييهم”.

 

وأضاف ناصر الدويلة: “الفترة التي تمت فيها دعوة مجلس الامه للانعقاد غير مسبوقة وهذا يدل أن هناك التزامات أخرى فرضت نفسها على سرعة تشكيل الحكومة وانعقاد المجلس وأرجو أن يكون ذلك مرتبط بالدور العظيم الذي تقوم به الكويت من أجل المصالحة الخليجية وآمل أن تعقد قمة المصالحة في الكويت لننطلق في عهد جديد مشرق”.

 

وتابع: “لا نريد ان نسمع بعد اليوم الفاظ صبيان ومعزب التي سادت في المجلس السابق نريد رئاسة تهدئ النفوس تجمع ولا تفرق لا تتحكم فيها عداوات ولا تؤثر فيها حزازات وثارات وأحقاد سابقه المرحلة تحتاج رجل مستقل يمثل كل الكويت والجميع يحسبه لصالحه وأرجو أن يكون الأخ بدر الحميدي هو المصلح القادم”.

 

وأكمل: “لابد ان نكون صادقين مع أنفسنا ومع وطننا رئاسة مرزوق الغانم كانت متميزة في ملفات ومضطربة في ملفات اخرى الشعب عبر عن ارادته بصورة رائعة والأغلبية بدون تدخل الحكومة تطالب بتغيير مستحق في رئاسة المجلس فنحن نحتاج تلاحم وطني توافقي وليس قسري فيا حكومة اتقوا الله ودعوا الشعب يقرر”.

 

واستكمل: “تربطني مع الرئيس مرزوق الغانم صداقة واحترام وود وهو شخصية متميزة فيها خير كثير وعليها مآخذ كثيرة وله مواقف مشرفه لكن المرحلة الحالية تحتاج الى روح ايجابيه تصالحية مع الجميع ليعبر المجلس المنتخب مرحلة مضطربة شوهت المجالس السابقة والتغيير سنة الحياة والكويت تستحق التضحيات”.

 

الجدير ذكره، أن الكويت تقود الوساطة بين وقطر لإتمام المصالحة الخليجية، حيث أصدرت الجمعة الماضية بياناً أكدت فيه تحقيق تقدم ملموس في مباحثات إنهاء حصار ، مرجحة أن يتم الانتهاء من هذا الملف قريباً.

 

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