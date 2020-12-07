“الله يرحم أيام البطانة” .. “شاهد” رانيا يوسف “تُصبّر” جمهورها بفستان يكشف أكثر مما يستر!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً بين متابعيها بظهورها بفستان جريء، وكأنه تعويض عن عدم “تعريها” في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 والذي غابت عنه لظروف خاصة.

وظهرت رانيا يوسف بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهي تخضع لجلسة تصوير بفستان شيفون باللون الأسود، تميز بنقوشات “الجماجم”، وأكمام طويلة ورقبة، مع فتحة واسعة كشفت عن ساقيها بشكل كامل فضلًا عن كونه دون بطانة، وشفاف، أظهر ماتحته من ناحية الصدر.

وأثارت رانيا سخرية المُتابعين الذين ذكروها بتبريراتها القديمة حول “تعريها”، فكتب أحدهم: ” الله يرحم البطانة والتبريرات”.

وعلق آخر: ” هو هذا الفستان الذي العالم العربي صارله اسبوع ينتظره؟؟”.

ووبخها آخر بتعليقه قائلاً: ” انت مبسوطة من لبسك؟ خافي على بناتك”.

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وكان أحدث ظهور لرانيا يوسف بفيديو تضمن وصلة رقص أهدتها لجمهور ولاعبي النادي الأهلي تشجيعا للفريق في مواجهته مع نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهو تلوّح بعلم النادي الأهلي وترقص على أنغام أغنية للنادي للمغني الشعبي المصري سعد الصغير .

الجدير بالذكر أن الجمهور ينتظر إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.