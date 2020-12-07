السيسي اعتقل مالك محلات “التوحيد والنور” بسبب “علامة الصلاة” وحفظ بعض القرآن كشرط للتعيين بسلسلته

أثارت صحيفة مصرية تابعة للمخابرات في مصر جدلا واسعا بنشرها تقرير، عن رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي مالك محلات “التوحيد والنور”. الذي اعتقله نظام السيسي مؤخرا بتهمة تمويل الإخوان.

صحيفة (الوطن) المصرية التي تدار من قبل المخابرات، نشرت تقريرا ادعت فيه أن هذه أبرز الشروط التي وضعتها إدارة محلات التوحيد والنور في جميع فروعه على مستوى الجمهورية. ومنها أن يكون مسلما حافظا لبعض أو كل سور القرآن الكريم. وأن تظهر عليه علامات الشاب الكلاسيكي “ومن بينها علامة الصلاة، ارتداء الزي العادي، بعيدا عن أزياء الموضة أو لاست فاشون”.

كما ادعى التقرير أن سيد السويركي يمنع عمل الأقباط بمحلاته، ولا يقبل المدخنين. وإتاحة ربع ساعة لكل عامل بالتناوب يوميا لأداء الصلوات الخمس.

وسخر ناشطون من تقرير الصحيفة المخابراتية التي ترى أن أعمال الإسلام هي دليل على الإرهاب. مشددين على أن هذه الشروط إن كانت حقيقة فهي أمر جيد ويحسب لصاحبه لا عليه.

ويشار إلى أنه يوم، السبت، ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله، إن السويركي متهم بتمويل “جماعة الإخوان” التي يصنفها نظام السيسي إرهابية.

وأضاف المصدر أن السويركي سيمثل أمام جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

وفي يناير 2015، برأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة سيد السويركي من تهمة “إهانة علم مصر”. إذ بيعت أحذية عليها العلم في سلسلة المحال التي يمتلكها.

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