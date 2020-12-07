سيد رجب السويركي التوحيد والنور
سيد رجب السويركي
الهدهد

السيسي اعتقل مالك محلات “التوحيد والنور” بسبب “علامة الصلاة” وحفظ بعض القرآن كشرط للتعيين بسلسلته

كتب Author 2
0

أثارت صحيفة مصرية تابعة للمخابرات في جدلا واسعا بنشرها تقرير، عن رجل الأعمال المصري سيد رجب مالك محلات “”. الذي اعتقله مؤخرا بتهمة تمويل الإخوان.

 

صحيفة (الوطن) المصرية التي تدار من قبل المخابرات، نشرت تقريرا ادعت فيه أن هذه أبرز الشروط التي وضعتها إدارة محلات التوحيد والنور في جميع فروعه على مستوى الجمهورية. ومنها أن يكون مسلما حافظا لبعض أو كل سور . وأن تظهر عليه علامات الشاب الكلاسيكي “ومن بينها علامة الصلاة، ارتداء الزي العادي، بعيدا عن أزياء الموضة أو لاست فاشون”.

 

كما ادعى التقرير أن سيد السويركي يمنع عمل الأقباط بمحلاته، ولا يقبل المدخنين. وإتاحة ربع ساعة لكل عامل بالتناوب يوميا لأداء الصلوات الخمس.

 

وسخر ناشطون من تقرير الصحيفة المخابراتية التي ترى أن أعمال الإسلام هي دليل على الإرهاب. مشددين على أن هذه الشروط إن كانت حقيقة فهي أمر جيد ويحسب لصاحبه لا عليه.

 

ويشار إلى أنه يوم، السبت، ألقت في مصر القبض على مالك محلات التوحيد والنور.

 

ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن السويركي متهم بتمويل “” التي يصنفها نظام السيسي إرهابية.

 

وأضاف المصدر أن السويركي سيمثل أمام جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

 

وفي يناير 2015، برأت في الجيزة سيد السويركي من تهمة “إهانة علم مصر”. إذ بيعت أحذية عليها العلم في سلسلة المحال التي يمتلكها.

اقرأ أيضا: السيسي على خطى ابن زايد تماماً.. نواب موالون للديكتاتور يطالبون بحذف “الشريعة” من لائحة “الشيوخ”

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كاتبة إماراتية “فقدت عقلها” مع اقتراب رحيل “أبو إيفانكا” عن…

تقارير

تقرير خطير … هل تبرع السيسي بـِ١٠ مليون دولار لحملة ترامب الإنتخابية من أموال…

تقارير

بعد التطبيع … صراع قادم بين مصر والإمارات والغضب سيغير وجه المنطقة كلها

الهدهد

طبّل للسيسي ودعاه ليحكم مصر للأبد .. كورونا يقتل المذيع عزمي مجاهد ومعارض مصري:…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.