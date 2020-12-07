الأردنيون والكويتيون يغيظون المطبّعين المرتمين في أحضان الصهاينة .. شاهد ماذا فعل هذا “النشمي”

في تصرف يغيظ المطبعين والمهرولين نحو “إسرائيل”، احتذى مواطن أردني بشهامة مواطن كويتي كان قد عنون منزله بالمسافة التي يبعدها عن المسجد الأقصى المبارك.

وعلّق المواطن الأردني الذي يسكن في محافظة إربد شمال المملكة، لوحةً باب منزله تدلل على المسافة التي يبعدها عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وكتب على اللوحة المنحوتة بالرخام: “هذا المنزل يبعد 102 كم عن المسجد الأقصى”.

بعد الكويت أردني في إربد يرقم منزله بمسافة بعده عن المسجد الأقصى 🇵🇸 pic.twitter.com/WrdF5NKWgp — Mohammed Mazen (@Mhmmz8) December 6, 2020

وسابقاً، أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل منازل في الكويت. وضع أصحابها عليها لوحات تدل على طول المسافة بينها وبين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

رفضًا للتطبيع.. قبة الصخرة تزين واجهات منازل بالكويت

كما دشن مغردون هاشتاغًا (وسمًا) باسم #كويتيون_ضد_التطبيع"، في محاولة للتعبير عن الرفض الشعبي لإقامة علاقات مع إسرائيل والتمسك بالقضية الفلسطينيةhttps://t.co/qvBwvjxzdc pic.twitter.com/MtKqht4Og8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

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وأشاد ناشطون بهذه الخطوات ورأوا أن مثل هؤلاء هم من يمثلون العروبة الحقيقية ويحملون شرف الأمة. برفضهم التطبيع مع إسرائيل في ظل تهافت دول عربية عديدة على ذلك.

ورفضت الكويت مراراً اللحاق بركب المطبعين وتربط ذلك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستكون آخر دولة تُطبع مع تل أبيب. كما أن الحكومة الكويتية رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.

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