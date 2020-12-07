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الأردنيون والكويتيون يغيظون المطبّعين المرتمين في أحضان الصهاينة .. شاهد ماذا فعل هذا “النشمي”

كتب وطن
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في تصرف يغيظ المطبعين والمهرولين نحو “”، احتذى مواطن أردني بشهامة مواطن كويتي كان قد عنون منزله بالمسافة التي يبعدها عن المبارك.

وعلّق المواطن الأردني الذي يسكن في محافظة إربد شمال المملكة، لوحةً باب منزله تدلل على المسافة التي يبعدها عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة .

وكتب على اللوحة المنحوتة بالرخام: “هذا المنزل يبعد 102 كم عن المسجد الأقصى”.

وسابقاً، أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل منازل في الكويت. وضع أصحابها عليها لوحات تدل على طول المسافة بينها وبين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

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وأشاد ناشطون بهذه الخطوات ورأوا أن مثل هؤلاء هم من يمثلون العروبة الحقيقية ويحملون شرف الأمة. برفضهم مع إسرائيل في ظل تهافت دول عربية عديدة على ذلك.

ورفضت الكويت مراراً اللحاق بركب المطبعين وتربط ذلك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستكون آخر دولة تُطبع مع تل أبيب. كما أن الحكومة الكويتية رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية بأجوائها.

 

 

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