تطور جديد بعد خسارة صفاء الهاشم وفوز مرزوق الغانم.. هذا ما اتخذه أمير الكويت من قرار سريع

أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وافق على قبول استقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك في أول قرار بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.

وحسب الوكالة الرسمية، فقد جاء في الأمر الأميري أنه تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبة لحين تشكيل وزارة جديدة.

أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء https://t.co/QBsoBnMEyB#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 6, 2020

وحسب الوكالة، صدر الأمر الأميري بعد الاطلاع الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لعام 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من رئيس مجلس الوزراء المستقيل.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، تقدم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به. مؤكداً ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية، مطالباً باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج

في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وصباح الأحد، كشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي بلوغ نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62٪. حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016، إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016.

وشهدت انتخابات المجلس الحالية غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020. وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

فيديو/ إعلان النتائج النهائية الرسمية لإنتخابات مجلس الامة للدائرة الرابعة. pic.twitter.com/wNkyHJsmwr — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2020

وتجاوزت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر، وفق ما نشرته صحيفة “القبس” المحلية، اليوم الأحد، بنسبة تجاوزت %42. إذ كانت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ%70 لكل منهما. في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ %60، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة %50.

وبدأت مراكز الاقتراع فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الخمس، وسط ترقب يلف المشهد لمعرفة هوية الفائزين بهوية المجلس النيابي الجديد. فيما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن نسب الاقتراع في الانتخابات تجاوزت 60٪ في كل الدوائر.

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