تركي الحمد وعبدالخالق عبدالله
تركي الحمد وعبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار ابن زايد جعل من ابن سلمان طرطوراً فأغضب تركي الحمد وتعليق ناري من نظام المهداوي

كتب وطن
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في إهانة واضحة وصريحة للمملكة العربية ، أكد مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، أن لن تتم إلا بأوامر مباشرة من حكام ، في إشارة إلى إمكانية فشل الجهود الأخيرة بسبب تجاهل بلاده.

 

وقال مستشار ابن زايد في تغريدة رصدتها “وطن”: “لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا
واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

 

التغريدة أغضبت الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد السعودي ، . إلا أنه رد عليه متذللاً: ” كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق”.

 

وأضاف تركي الحمد، وفق ما رصدت “وطن”: “لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا. أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر”.

 

وفي رد ناري على تغريدة مستشار ابن زايد، قال الكاتب البارز ، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذه إهانة لا يقبلها عاقل في حق #السعودية العظمى، ولم يتبق سوى أن يقول بأن محمد بن سلمان طرطور عند ”.

 

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الجدير ذكره، أن أعلنت الجمعة الماضية عن إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو ما رحبت به والسعودية.

 

في المقابل؛ سادت حالة من الصمت في الإمارات والبحرين ومصر، رغم أنهم معنيون بالأزمة منذ بدايتها، وشاركوا السعودية في مقاطعة وحصار قطر منذ منتصف 2017، حيث لم يصدر عن أي مسؤول إماراتي أو بحريني أو مصري، تعليقا على البيان الكويتي.

 

وقبل أيام، نقلت وكالة “بلومبرج” عن دبلوماسيين قولهم إن “الإمارات كانت أكثر تردداً في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت بناء علاقاتها مع إسرائيل”.

 

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