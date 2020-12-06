في إهانة واضحة وصريحة للمملكة العربية السعودية، أكد مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، أن المصالحة الخليجية لن تتم إلا بأوامر مباشرة من حكام الإمارات، في إشارة إلى إمكانية فشل الجهود الأخيرة بسبب تجاهل بلاده.

وقال مستشار ابن زايد في تغريدة رصدتها “وطن”: “لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا

واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 6, 2020

التغريدة أغضبت الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تركي الحمد. إلا أنه رد عليه متذللاً: ” كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق”.

وأضاف تركي الحمد، وفق ما رصدت “وطن”: “لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا. أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر”.

كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 7, 2020

وفي رد ناري على تغريدة مستشار ابن زايد، قال الكاتب البارز نظام المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذه إهانة لا يقبلها عاقل في حق #السعودية العظمى، ولم يتبق سوى أن يقول بأن محمد بن سلمان طرطور عند محمد بن زايد”.

هذه أهانة لا يقبلها عاقل في حق #السعودية العظمى..

لم يتبق سوى أن يقول بأن #محمد_بن_سلمان طرطور عند #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/8OU2YQsPZ8 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 7, 2020

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الجدير ذكره، أن الكويت أعلنت الجمعة الماضية عن إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو ما رحبت به قطر والسعودية.

في المقابل؛ سادت حالة من الصمت في الإمارات والبحرين ومصر، رغم أنهم معنيون بالأزمة منذ بدايتها، وشاركوا السعودية في مقاطعة وحصار قطر منذ منتصف 2017، حيث لم يصدر عن أي مسؤول إماراتي أو بحريني أو مصري، تعليقا على البيان الكويتي.

وقبل أيام، نقلت وكالة “بلومبرج” عن دبلوماسيين قولهم إن “الإمارات كانت أكثر تردداً في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت بناء علاقاتها مع إسرائيل”.

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