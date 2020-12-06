محلل سوري مرتزق لدى السعودية يتطاول على العمانيين: يتسولون بشوارع السعودية والإمارات

هاجم المحلل السوري المرتزق لدى الإعلام السعودي بقناة “24 السعودية” عبدالجليل السعيد، سلطنة عمان والشعب العماني بسبب التصريحات الأخيرة لوزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي عن جماعة الحوثي في اليمن.

وتعليقا على تصريحات بدر البوسعيدي التي رفض فيها تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية حيث يعقد هذا الأزمة أكثر من وجهة نظره، كتب عبدالجليل السعيد مهاجما العمانيين:”رأيت بعض أبناء الشعب العماني منذ سنوات يتسولون في شوارع قطر ونفس الأمر يحدث في بعض المدن السعودية والإماراتية”

رأيت بعض أبناء الشعب العماني منذ سنوات يتسولون في شوارع قطر ونفس الأمر يحدث في بعض المدن السعودية والإماراتية ..

من الطبيعي جداً أن يرفض وزير خارجية عمان تصنيف الحوثي جماعة إرهابية كي تستمر الحرب و يؤمن عمل لمواطنيه في تهريب السلام إلى اليمن

شبع مواطنك بعدين عطني رأيك يا عماني https://t.co/MXCrQ4OYmS — عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) December 5, 2020

وتابع المحلل المرتزق لدى النظام السعودي تطاوله على الشعب العماني:”من الطبيعي جداً أن يرفض وزير خارجية عمان تصنيف الحوثي جماعة إرهابية كي تستمر الحرب و يؤمن عمل لمواطنيه في تهريب السلام إلى اليمن شبع مواطنك بعدين عطني رأيك يا عماني”

من جانبه رد الكاتب العماني حمد بن سالم، على تطاول هذا المرتزق السوري، وقال في تغريدة له مخاطبا إياه:”بكم شروك أنت.. ترى مثلك كثر أيها العبد الذليل والمعلوم لدينا إن البلاد التي اشترتك لتكون ذبابة طنانة شعبه يأكل من الزبالة”

🌿بكم شروك أنت.. ترى مثلك كثر أيها العبد الذليل والمعلوم لدينا إن البلاد الذي استكراك لتكون ذبابة طنانة شعبه يأكل من الزبالة ولن تسمح عزة النفس العُمانية أن تنزل منازلكم المأجورين من على شاكلتك خذ نصيبك ولا تتعب نفسك مع الشعب العُماني الواعي لخرافاتكم🌿 https://t.co/YGLTDkkcpR — 🖊️حمد بن سالم {نصير الحق والعدل} 🇴🇲 (@HSalalawi) December 5, 2020

واختتم:”ولن تسمح عزة النفس العُمانية أن تنزل منازلكم المأجورين من على شاكلتك خذ نصيبك ولا تتعب نفسك مع الشعب العُماني الواعي لخرافاتكم”

وأمس السبت، قال بدر البوسعيدي في تصريحات خلال مؤتمر دولي في البحرين، إن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ناقش مع بلاده إمكانية أن تصنف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية ضمن التنظيمات الإرهابية، وأبدى المسؤول العماني عدم تأييد بلاده لهذا المسعى.

وأضاف وزير خارجية السلطنة:” لا أعتقد أن هناك حلا يستند إلى تصنيف أو حجب أحد أطراف هذا النزاع، وإبعادهم عن طاولة التفاوض”، في إشارة لتصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية.

وقال الوزير العماني “تساؤلي حيال (أي تصنيف أميركي) هو: هل سيحل هذا القرار الصراع اليمني، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجماعة طرف مهم؟ أم أنه من الأفضل دعم ما يحاول مبعوث الأمم المتحدة فعله بدعوة الجميع إلى الطاولة بمن فيهم هذه الجماعة”.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت الشهر الماضي عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت بإدراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء للجماعات الإرهابية.

وتنظر أميركا وبعض حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية، إلى الحوثيين -الذين أطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في آخر العام 2014- على أنهم يقاتلون بالنيابة عن إيران، وهو ما ينفيه الحوثيون ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا، في إشارة إلى حكومة هادي.

وأثار عاملون في مجال الإغاثة مخاوف من تصنيف أميركا جماعة الحوثيين في لائحة الإرهاب، لأن هذا القرار قد يحول دون وصول مساعدات إنسانية حيوية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، التي تسيطر على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى في البلاد.