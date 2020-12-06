فجر السعيد تشمت في خسارة صفاء الهاشم: “سوق الطبخ رائج وهذا ما رأيته بأم عيني”!

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن احتفالها مع الوافدين بخروج النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، في انتخابات المجلس التي جرت أمس بعد خسارتها المدوية والمفاجئة بالانتخابات، الأمر الذي أدى لخلو المجلس الجديد من التمثيل النسائي.

وقالت فجر السعيد في مداخلة تلفزيونية: “رأيت بعيني الوافدين حين قاموا بالدعاء عليها، ولن نفتقدها، وأنا أخبرتها أكثر من مرة بأنها الوحيدة التي لن تخسر، فهي لديها منصة على تويتر وإنستغرام قوية، وتحب الطبخ، والطبخ سوقه رائج”.

وتابعت فجر السعيد: “أنا لو تركت السياسية، سأبدأ بالطبخ، لأن جميع المتابعين يحبون الطبخ، وصفاء أستاذة طبخ وتتقن الطبخ الإيطالي ودخلت مدارس لتعلمه، وهي تحب أن تطبخ بيدها، وهي الوحيدة لم تخسر سواء كانت نائب أو لا، ففي النهاية لابد وأن تكون مؤثرًا“.

وقالت: “أم عبد العزيز قالت لي أنا أطبخ، ولكن لم أر لديها سوى خبز وجبن، ذهبت أنا وصديقتي لزيارتها وقدمت لنا خبز وجبن”.

وأشعلت خسارة صفاء الهاشم، في انتخابات المجلس مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق الناشطون هاشتاج حمل اسم النائبة الكويتية “#صفاء_الهاشم”، عبر فيه الوافدين للكويت وخاصة المصرين عن سخريتهم الواسعة من خسارتها للانتخابات، خاصة وأنها معروف عنها رفضها لاستمرار تدفق الوافدين وتحديداً من مصر لبلادها.

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وتقدم العديد من المحامين المصريين، بعدة بلاغات ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم عقب تصريحاته النارية التي هاجمت فيها الوافدين المصريين، إلى حد وصل منعها من دخول الاراضي المصرية، كان آخرها على خلفية طلبها طرد المصريين الوافدين من الكويت بداعي أنهم تسببوا في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلادها.

وبحسب النتائج، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس %62. حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

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