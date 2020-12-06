تسبب نور نجل الفنان المصري هشام سليم، المتحول جنسيا من أنثى لذكر في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد نشره مقطع ظهر فيه يرد على منتقدي ارتدائه الأقراط.

نور هشام سليم، قال في رسالة بشها عبر مقطع مصور بحسابه على “إنستغرام”، “طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه.”

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وتابع:”فرقت إيه أنا لابس حلق هل دا هيمحي كل اللي أنا عملته”، مطالبا من الجميع أن يهتم بحاله بعيدا عنه وعن تصرفاته.

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ويشار إلى أن هشام كان قد كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، ولاقى الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.

وبعدها ظهر مع نور، في برنامج وتحدثا عن كل ما مرا به خلال هذه التجربة، ودافع هشام سليم دافع عن نجله وطلب من الجميع أن يرحموه لأنه فقط يريد أن يعيش حياته، كما علق هشام سليم على ما حدث وقال في مداخلة مع “et بالعربي”، أنه يرى أن ما فعله نجله شجاعة منه لأنه يحاول أن يجعل الناس يفهمون الحقيقة ولا يختبئ وراء الستار.

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