تيم حسن و وفاء الكيلاني
تيم حسن و وفاء الكيلاني
Imageحياتنا

“شاهد” ماذا ينشر تيم حسن بعد أنباء انفصاله عن وفاء الكيلاني ودفع مؤخرها وقيمته 100 الف دولار!

كتب وطن
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حتى اللحظة، لم يردّ الفنان السوري تیم حسن على النبأ الذي يتحدث عن انفصاله عن زوجته الإعلامیة المصریة وفاء الكیلاني الذي نشره الاعلامي اللبناني المثير للجدل ایلي باسیل قبل عدة أيام.

ورأى بعض المتابعين أن التزام الصمت في ظل نشاطه على مواقع التواصل دلیلاً على خبر الانفصال.

وينشر “تیم حسن ” منذ مدة مقاطع وصور من معجبيه لتقليدهم شخصیة “جبل الشیخ جبل” التي یؤدیھا في مسلسل “الھیبة”.

ونشر الفنان عبر حسابه في تویتر تغریدة كشف فیھا عن عرض مسلسل “العمید” للمرة الأولى على قناة مفتوحة وهي قناة “ام بي سي” یوم الـ 13 من دیسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي إنستغرام نشر بوست فيديوهات یتضمن صور جمھور العمل وشخصیة جبل.

ويرى متابعون أنه بإمكان تيم الإجابة عن أسئلة المتابعین حول الانفصال بكلمة واحدة “لا”.

وقال البعض أن مجرد قیام الكیلاني بوضع زر الإعجاب على أي منشور لـ”تيم” كفيل بنفي انباء الإنفصال.

ويُلاحظ ان تيم ووفاء لم يحذفا صوراً تجمعهما من حساباتهما على مواقع التواصل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.

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