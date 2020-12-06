جابر الحرمي
جابر الحرمي
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الأمور جادة.. “شاهد” جابر الحرمي يكشف لإذاعة عُمانية هذه المعلومات عن المصالحة الخليجية المرتقبة

كتب وطن
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أجرى الإعلامي العماني ، مداخلة مع الكاتب والصحفي القطري المعروف ، عبر إذاعة “إف إم ” تحدث فيها الأخير عن ملف وآخر التطورات به.

 

وقال جابر الحرمي في مداخلته مع موسى الفرعي، إن المصالحة هذه المرة تأخذ اتجاه جاد، خاصة وأن بيان هو الأول من نوعه فيما يخص الأزمة منذ 3 سنوات، حيث أكد لأول مرة على التوصل لحل وتقريب المسافات بين الدول المتنازعة.

 

 

وتابع الصحفي القطري موضحا:” نعتقد أن البيان الكويتي رغم أن البعض تحدث عن أنه قصير وكلمات محدودة لكنه هو الأهم خلال 3 سنوات ونصف حيث لأول مرة يصدر من الوسيط الكويتي بيان يفيد بأن المباحثات والمفاوضات قد توصلت لاتفاق بإنهاء هذه الأزمة وإغلاق هذا الملف المؤلم الذي ظللنا خلال 3 سنوات وأكثر ندور في فلكه ولم تتمكن الدول من الإمساك بحبل البداية”

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واعتبر جابر الحرمي أن هذا البيان هو البداية لما هو قادم وأن الأطراف الاربعة مع الوسيط الكويتي وضعت قدمها على الطريق، مشيرا للتصريحات المتفائلة التي صدرت مؤخرا من الرياض والدوحة بحل الخلاف.

 

وقال:” عندنا في الدوحة تفاؤل بأن هذه المرة تكون الأمور جادة، حيث أنه أكثر من مرة كان هناك حديث عن حل لكن كانت المفاوضات تصطدم وتتوقف، لكن الآن متفائلين بأن ههذ المرة سنصل لحل نهائي”

 

وفي رده على سؤال موسى الفرعي بشأن تدخل أطراف خارجية لحل الأزمة وتحديدا إدارة ترامب، قال الحرمي:”أنا اعتقد أن الامرين صحيحين الأمر المتعلق بطرف خارجي وتحديدا البيت الأبيض حيث بات هناك قناعات لدى ترامب ودول الحصار أن هذه الأزمة ليست في صالح الجميع.

 

وتابع:”لكن المستجدات كشفت أن هناك عنصرا جديد طرأ في المعادلة وهو  ضيف جديد بالبيت الابيض ـ يقصد بايدن ـ هذا الضيف لديه برنامج أعلن عنه وكان فيه إسقاطات على دول الخليج والسعودية وعلى بعض الأطراف، بالتالي هذه الدول التي كانت تحتمي بترامب أصبحت الان لا تجد الحماية ويجب تعديل أوضاعها”

 

وشدد جابر الحرمي على أن هذا لا يقلل أبدا من دور الكويت الوسيط “كلنا نتذكر الراحل سمو الشيح صباح الأحمد في رمضان ومنذ اليوم الأول للأزمة كيف طار لعواصم الخليج سعيا لايجاد حل لكن للاسف لم يتمكن وهو حي ان يتوصل لهذه النتيجة”

 

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2 تعليقات
  1. للبغال فقط يقول

    المفروض من سلطنة عمان من اول عام في 2011 ان تغزو خمارات ريكي بعد التجسس من ال ريكي وفي هذا الحال تصبح الخليج العربي والإسلامي في خير

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  2. محمد يقول

    المطلوب أيضا من قطر أن تتراجع بشكل جذري عن سياساتها المدمره ولاتضع نفسها انها الحمل الوديع فما تقوم ليس تدخلا في شان جماعات او ولاءات وانماتلعب دورا خطيرا في تدمير المنطقه ولا ترامب وحمايته لقطر لكان كلام اخر لم يتطرق اليه الضيف عن الخطه المعده من قبل دول الحصار فحكاية لوم طرف وتحميله كل المسؤوليات التي ادت لهذا الحصار كلام مغلوط وان الحمايه لدول الحصار هي العامل الذي عنت هذه الدول من المصالحه كلام فيه تساؤلات عديده فالمحاور والضيف يجب أن يكونوا حقانيبن في الطرح فالرغم من انني لا ادافع عن تلك الدول…

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