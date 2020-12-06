بعدما شجعت السياحة بـ”أفخاذها وأردافها”.. “شاهد” ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بصورة من الحمام!

أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة أخرى جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت مايا رعيدي بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي روب الاستحمام فقط، وتقف أمام المرآة لتلتقط الصورة التي نشرتها دون تعليق.

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وجددت مايا رعيدي الهجوم عليها سبب ملابسها الفاضحة التي اعتادت ارتدائها، لدرجة أنها ارتدتها وهي بداخل المتحف الوطني بحجة تشجيع السياحة في بلادها.

وظهرت مايا رعيدي حينها بالصور وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: ” منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة”.

انها #مايا_رعيدي ملكة جمال #لبنان الرسمية ،،وهيك بتشجع السياحة ،،ومن داخل المتحف الوطني ،، pic.twitter.com/1UwyzDAfye — Andre Dagher (@AndreDagher1) November 22, 2020

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها. وبناء عليه أصبحت مايا رعيدي (24 عاماً) تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي.