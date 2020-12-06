مايا رعيدي
مايا رعيدي
Imageحياتنا

بعدما شجعت السياحة بـ”أفخاذها وأردافها”.. “شاهد” ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بصورة من الحمام!

كتب وطن
0

أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة أخرى جريئة عبر “انستجرام”.

 

وظهرت مايا رعيدي بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي روب الاستحمام فقط، وتقف أمام المرآة لتلتقط الصورة التي نشرتها دون تعليق.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

 

وجددت مايا رعيدي الهجوم عليها سبب ملابسها الفاضحة التي اعتادت ارتدائها، لدرجة أنها ارتدتها وهي بداخل المتحف الوطني بحجة تشجيع في بلادها.

 

وظهرت مايا رعيدي حينها بالصور وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

 

وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: ” منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في ، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة”.

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

 

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها. وبناء عليه أصبحت مايا رعيدي (24 عاماً) تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بينما يتحدث والدها عن النزاهة والمحاسبة.. “شاهد” ابنة الرئيس اللبناني…

حياتنا

ثلاث روسيات يبعن أجسادهن في لبنان مقابل 180 دولار في الساعة!

حياتنا

“كانت ليلة مجنونة” .. “شاهد” فنانة لبنانية…

الهدهد

“طول عمرك شحادة”.. “شاهد” مايا دياب تستفز اللبنانيين بما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.