مقطع أبو نايف
مقطع أبو نايف
Videoحياتنا

حتى رؤية “ابن سلمان” لم تنفعه.. “شاهد” مقطع أبو نايف يثير صدمة بما كشفه عن زوجته بعد 47 عاماً من الزواج!

كتب وطن
0

فجر مُسن سعودي موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كشفه عن أمر صادم بالنسبة للكثيرين يتعلق بعادات بعض القبائل التي لا يزالون يتمسكون بها، رغم أنها غير منطقية بحسب النشطاء.

 

وظهر المُسن الذي يُدعى “أبو نايف” بفيديو متداول رصدته “وطن”، كشف خلاله أنه لم ير وجه زوجته طوال سنوات زواجهما الـ47، وأكد أنه على الرغم من إنجابه منها 10 أبناء، إلا أنه لم يلمح حتى عيناها.

 

ودشن الناشطون هاشتاج ، والذي انقسمت خلاله الآراء ما بين من يرى أنه من الجميل أن يُحافظ أبو نايف على عاداتهم وتقاليدهم، بينما رأى الأغلبية أن هذا جهل وتخلف، خاصة أن المجتمع السعودي تغير كثيراً منذ تولي “” ولاية العهد عام 2017.

 

ونوه النشطاء إلى أن هذه العادات امتدت إلى بعض الشباب، مؤكدين أن نساءهم يغطون وجوههم أيضاً بالأفراح ويكشفون باقي جسدهم، ما يؤكد أنها مجرد عادات وتقاليد “غبية” بحسب تعبيرهم.

 

 

وسبق أن نشرت صحيفة “” قصة زوجة سعودية طلبت الطلاق من زوجها لأنه حاول رؤية وجهها.

 

وأوضحت الصحيفة أن الغضب بالزوجة  الخمسينية أدى إلى مغادرة المنزل، ملقية باللوم على الزوج الذي “بعد هذا العمر، يحاول ارتكاب خطأ كبيرًا”، يتوجب عليه تحمل تبعاته، وبالفعل تحمل الزوج وزر “خطأه”، ووجه اعتذارات متكررة لزوجته وأم أولاده، مع وعود بعد التجرؤ على محاولة رؤية وجهها مرة ثانية.

 

وسبق أن نشرت في وسائل الاعلام السعودية عن حالات مختلفة لسعوديين وسعوديات لم ير أزواجهن وجوههن، رغم مرور سنوات وحتى عقود على زواجهم.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

صحيفة: ترامب هاتف السيسي لقبول شروط قطر وابن زايد يتودد لأمير الكويت لإشراكه…

الهدهد

مدير سابق لـ”CIA” يفضح المذعور محمد بن سلمان ويكشف لماذا أصرّ على لقاء…

الهدهد

مسؤول كويتي يزف بشرى سارة حول المصالحة الخليجية التي تكللت بالنجاح وطوت صفحة 3 سنوات…

الهدهد

هذا ما قالته المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن “المصالحة الخليجية” بعدما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.