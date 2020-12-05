حتى رؤية “ابن سلمان” لم تنفعه.. “شاهد” مقطع أبو نايف يثير صدمة بما كشفه عن زوجته بعد 47 عاماً من الزواج!

فجر مُسن سعودي موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كشفه عن أمر صادم بالنسبة للكثيرين يتعلق بعادات بعض القبائل السعودية التي لا يزالون يتمسكون بها، رغم أنها غير منطقية بحسب النشطاء.

وظهر المُسن الذي يُدعى “أبو نايف” بفيديو متداول رصدته “وطن”، كشف خلاله أنه لم ير وجه زوجته طوال سنوات زواجهما الـ47، وأكد أنه على الرغم من إنجابه منها 10 أبناء، إلا أنه لم يلمح حتى عيناها.

#مقطع_ابو_نايف مقطع فيديو متداول بين المغردين لرجل كبير في السن متزوج من ٤٧ سنه لكن لا يرى وجهه زوجته نهائياً! pic.twitter.com/Tb7dldf5VA — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) December 4, 2020

ودشن الناشطون هاشتاج #مقطع_ابو_نايف، والذي انقسمت خلاله الآراء ما بين من يرى أنه من الجميل أن يُحافظ أبو نايف على عاداتهم وتقاليدهم، بينما رأى الأغلبية أن هذا جهل وتخلف، خاصة أن المجتمع السعودي تغير كثيراً منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017.

ونوه النشطاء إلى أن هذه العادات امتدت إلى بعض الشباب، مؤكدين أن نساءهم يغطون وجوههم أيضاً بالأفراح ويكشفون باقي جسدهم، ما يؤكد أنها مجرد عادات وتقاليد “غبية” بحسب تعبيرهم.

#مقطع_ابو_نايف

الله يكون بعونه أوك يكون عندهم حياء بس مولهدرجه أعرف جداتي وجدات جداتي مو

كذا يمكن أنها تعبانه لكن كل واحد له ظروف💔 — أفنان الحربي (@AFA7NAN7) December 5, 2020

المحافظة على تغطية الوجه رغم عادات الجهل في الماضي !#مقطع_ابو_نايف pic.twitter.com/V6MEGLTIJe — #أحمد_مصلح_السلمي #نعود_بحذر (@king_ale7sas) December 5, 2020

#مقطع_ابو_نايف المطقع يعلمك ان الناس اجناس واختلافات ، مع كذا حياتهم شايفينها طبيعيه مافيها اي اختلاف عن حياتنا وحتى حياتنا قد تكون بنظر غيرنا غريبه وصعبه،! اختلافك عن غيرك مايعني ان حياته غاط او حياتك غلط — مَّ؛الشهري• #إستثنائية- (@sh31mt) December 5, 2020

لازالت قبايل كبيرة متمسكة بعادة البرقع وهذا مايعيبها اذا تمسكت بعادتها والحريم من اول ماترفع البرقع استحياء مو سالفة تخلف احترموا عادات القبايل ولكل قبيلة لو ننبش عادات غريبة والجيل الجاي يمكن ينقدنا باشياء غريبة ويقول متخلفين

يقول الفيصل ماهقيت ان البراقع يفتنني #مقطع_ابو_نايف pic.twitter.com/I28WrQoJ74 — وسميّة (@wasm2061416) December 5, 2020

#مقطع_ابو_نايف. لا زالت هذي العاده موجوده بالفعل إلى الآن ودارجة حتى على مستوى الشباب في بعض المجتمعات… pic.twitter.com/i2IBY3Qcu9 — Ibri (@ibrihemo_) December 5, 2020

انا حضرت عرس لناس زي كذا كانوا كذا الحريم الكبار لابسين براقع و مكياج فل و طبعا لازم الصدر يكون طالع بشكل ملفت يعني السالفه مو حياء هي عادات وتقاليد غبية #مقطع_ابو_نايف — Ashwaqj (@ashwaqjj) December 5, 2020

وسبق أن نشرت صحيفة “الرياض” قصة زوجة سعودية طلبت الطلاق من زوجها لأنه حاول رؤية وجهها.

وأوضحت الصحيفة أن الغضب بالزوجة الخمسينية أدى إلى مغادرة المنزل، ملقية باللوم على الزوج الذي “بعد هذا العمر، يحاول ارتكاب خطأ كبيرًا”، يتوجب عليه تحمل تبعاته، وبالفعل تحمل الزوج وزر “خطأه”، ووجه اعتذارات متكررة لزوجته وأم أولاده، مع وعود بعد التجرؤ على محاولة رؤية وجهها مرة ثانية.

وسبق أن نشرت في وسائل الاعلام السعودية عن حالات مختلفة لسعوديين وسعوديات لم ير أزواجهن وجوههن، رغم مرور سنوات وحتى عقود على زواجهم.

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