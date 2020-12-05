مسؤول كويتي يزف بشرى سارة حول المصالحة الخليجية التي تكللت بالنجاح وطوت صفحة 3 سنوات من الحقد

زف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، بشرى سارة حول الأزمة الخليجية، قائلاً إن الخلاف طُوي وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أمريكية.

وأوضح المسؤول الكويتي البارز في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك خطوات سيتم الإعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الأزمة الخليجية.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة، عن مباحثات “مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

التوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

من جهته نقل موقع “الشرق” عن الجار الله، قوله إن الاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، “يؤكد أن دول مجلس التعاون مازالت تتمتع بحيوية وديناميكية، وتعيش حرصاً كبيراً جداً على مستقبل المجلس، وعلى تحقيق المكاسب والمحافظة عليها”.

كما أردف قائلاً: “نحن نعيش منذ ما يقارب 3 سنوات، معاناة كبيرة نتيجة هذا الخلاف الخليجي الذي عطَّل العديد من الأمور والكثير من الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون، وأخلَّ بالكثير من الثوابت التي كنا نعيشها”.

بخصوص الخطوات المستقبلية في هذا الاتفاق، أكد الجارالله أن “الخطوات ستكون محسوبة، وسيتم الإعلان عنها في حينها”.

كما أشاد المسؤول الكويتي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ البداية والتي قال إنها “كانت واضحة بدعمه هذا الاتفاق”.

وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت جهوداً أمريكية بذلها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي “قام بزيارات للمملكة العربية السعودية وقطر، إضافة إلى الاتصالات المتواصلة مع الكويت، ما أسهم في بلورة هذا الاتفاق الذي شهد دعم وتأييد مختلف دول مجلس التعاون”.

كما أشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن هذا الاتفاق ستتبعه خطوات عملية لإعادة بناء الثقة واللُّحمة في البيت الخليجي.

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