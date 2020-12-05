كاتب فلسطيني يفضح “رجل ابن سلمان النابح” داخل الديوان وهذا ما قاله عن الأمير “العبد”

شن الكاتب الفلسطيني المعروف نظام المهداوي، هجوماً عنيفاً على الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الذي وصفه بأنه عبد لابن سلمان يبرر جرائمه وحماقته مقابل ما يحظى به من امتيازات ولكي يأمن بطش الأمير المراهق.

وغرد نظام المهداوي عن تناقض الأمير السعودي المقرب من الديوان وتبدل مواقفه مع اقتراب المصالحة الخليجية، حيث دون في تغريدته ما نصه:” قال العرب قديماً أعذب الشعر أكذبه، لكن هذا الأمير الذي يرتكب الشعر فجوراً هو كاذب لكنه لا يقول أعذب الكلام.”

قال العرب قديماً أعذب الشعر أكذبه، لكن هذا الأمير الذي يرتكب الشعر فجوراً هو كاذب لكنه لا يقول أعذب الكلام. يتحدث عن سيف استخدمه دفاعاً عن أميره القاتل وكي يبرر عبوديته لهذا الأمير وليس الوطن وكي يمهد لانقلاب حاله نظم هذه الكلمات مبشراً بعودة سيفه الذي حارب فيه #قطر إلى غمده. https://t.co/oGtBGwoE71 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 5, 2020

وتابع مسلطا الضوء على تناقض ابن مساعد:” يتحدث عن سيف استخدمه دفاعاً عن أميره القاتل وكي يبرر عبوديته لهذا الأمير وليس الوطن وكي يمهد لانقلاب حاله نظم هذه الكلمات مبشراً بعودة سيفه الذي حارب فيه قطر إلى غمده.”

وأعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي يسمي نفسه شاعراً للبلاط الملكي، عن موقفه من تلك الجهود المبذولة لرأب الصدع بين الجارتين الخليجيتين بعد أن أخذ على عاتقه محاربة قطر طوال السنوات الثلاث الماضية.

وفي رده على أحد المغردين الذين أحرجه طالباً منه رأيه في الصلح السعودي القطري قال بن مساعد :” أنه يصادق صديق المملكة ويحارب عدوها “.!

وكان بن مساعد المعروف عنه قربه من ابن سلمان قد طبل له سابقاً في محاولة لإثبات ولائه من ولي العهد المراهق قائلاً :”أكتب هنا مدافعا عن مواقف بلادي وأصادق من يصادقها وأعادي من يعاديها وما يحدد مواقفي في هذا الأمر مصلحة بلادي التي يحددها ولاة أمرنا مولاي الملك وسيدي ولي العهد حفظهما الله ونصرهما ووفقهما لكل ما يحب ويرضى”.

وتابع بن مساعد في رده قائلا: “نحن سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا، وكل السعوديين بحول الله كذلك كل يقدم لبلاده ما يستطيعه وكل يضحي بما يقدر عليه وأجل المضحين وأشرفهم جنودنا في الجبهة”، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أعلن أمس الجمعة وجود مباحثات مثمرة جرت في إطار تحقيق المصالحة ودعم التضامن الخليجي والعربي.

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