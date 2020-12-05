ضابط إماراتي يكشف: ابن زايد “شد شعره” من جهود المصالحة الخليجية وهذا ما طلبته قطر من الوسطاء

كشف حساب إماراتي شهير، عن انزعاج ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، من جهود المصالحة الخليجية المبذولة حالياً لإنهاء الخلاف الخليجي بين قطر والسعودية باستثناء الثلاثي المرح المكون من “الإمارات والبحرين ومصر”.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضابط في جهاز الامن الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”، إنزعاج الشيخ محمد بن زايد، من موضوع المصالحة ، كون دولة قطر طلبت ان تكون الامارات اخر دولة في قائمة المصالحة البحرين مصر واخيرا” الامارات “.

انزعاج الشيخ محمد بن زايد ، من موضوع المصالحة ، كون دولة قطر طلبت ان تكون

الامارات اخر دولة في قائمة المصالحة

البحرين مصر واخيرا" الامارات . — بدون ظل (@without__shadow) December 4, 2020

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن سعادته باتفاق “حل الخلاف بين الأشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فجر السبت، جاء ذلك في بيان صادر عن الأمير، أشاد خلاله بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية.

وأضاف أن “الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها”، كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “على جهود الداعمة”.

وذكّر بـ”الجهود الخيرة والبناءة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف وأرسى قواعد الاتفاق لتبقى جهوده في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا”.

وتوجه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالتهنئة والتقدير لقادة الخليج لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية وإلى كل الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها الكويت.

وشكر أمير الكويت “الرئيس الأمريكي ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، بوقت سابق، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

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