صور جنسية فاضحة لعشيقة الملك تثير الجدل بهذه الدولة.. تم تسريبها عن عمد من داخل القصر

سادت موجة من الجدل الواسع بين المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل في تايلاند، عبر تسريب صور جنسية فاضحة لعشيقة الملك التي تزوجها.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “South China Morning Post” أن أنصار الملكة التايلاندية سوثيدا، يسعون لطرد ونفي سنينات ونجفاجير أباكدى محبوبة ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه في نوفمبر الماضي تم تسريب مئات الصور المسروقة من هواتف “سنينات” ونشرها على الإنترنت.

ويؤكد الصحفي أندرو ماكجريجور مارشال الذي غطى حياة الملوك التايلانديين لسنوات عديدة، أنه بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح محبوبة الملك من السجن، تلقى بطاقة ذاكرة تتضمن باقات من صورها بما فيها الحميمية.

ويعزو هذا التسريب إلى مؤامرات رجال البلاط المستائين من عودة سنينات وهم يأملون في أن تدمر الصور المنشورة سمعتها وتتسبب بفضيحة جديدة.

وجدير بالذكر أن ملك تايلاند تزوج من عشيقته سينينات التي كانت تعمل ممرضة في الجيش في حفل علني حضرته زوجته سوثيدا فاجيرالونغكورن، أوائل العام الماضي.

وقبل اعتلائه العرش الملكي كان الملك فاجيرالونغكورن متزوجا ثلاث مرات وطلق زوجته الثالثة سريراسمي سوادي عام 2014، بعد اعتقال عدد من أقربائها.

وأقدم ملك تايلاند على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التي يعطى فيها لقب “الزوجة الملكية النبيلة” في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذي لم يتزوج أبدا في العلن.