صديق قابوس ومؤلف السلام السلطاني.. تعرف على “حضرة الناظر” توفيق عزيز الذي فجعت وفاته العمانيين

فُجع العمانيون اليوم، السبت، بوفاة أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في نهضة وحركة التعليم في سلطنة عُمان، وهو توفيق محمد جمال عزيز أبرز مديري المدرسة “السعيدية” والتي كانت أول مدرسة تأسست في عهد النهضة أيام الراحل قابوس، حيث توفي اليوم عن عمر يناهز 88 عاماً.

توفي اليوم الاستاذ والمربي الفلسطيني توفيق عزيز أحد أبرز المساهمين في النهضة التعليمية بسلطنة عمان عن عمر يناهز ٨٨ عاماً .. ولد الراحل في مدينة صفد في فلسطين قبل أن ينتقل إلى السلطنة عام 1956 حيث تقلد في مسيرته مناصب تعليمية مهمة وقد منحه السلطان قابوس رحمه الله الجنسية العمانية pic.twitter.com/SnSV8dM0Bj — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) December 5, 2020

وضجت مواقع التواصل في السلطنة بنبأ وفاة توفيق عزيز الفلسطيني الأصل، والذي منحه السلطان قابوس الجنسية العمانية تقديرا لجهوده.

رحمااات الله عليك أستاذ توفيق عزيز ، ،،

الله يصبر أهلك و أحبابك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. pic.twitter.com/f3Uo0HL24e — ᔕᗩIᗪ ᗰOOᔕᗩ (@saidmoosa) December 5, 2020

رحل الاستاذ توفيق عزيز مدير المدرسة السعيدة بمسقط بعد ان ان درس فيها منذ 1956 ليستلم ادارتها بعد ذلك من الاستاذ علي القاضي الذي سبقه فيها الاستاذ الوالي اسماعيل الرصاصي،تغمد المولى الاستاذ توفيق بواسع رحمته وأسكنه مع من سبقه من معلمين في الفردوس الاعلى،تعازينا لجميع اهله و طلبته! pic.twitter.com/OtXds8Nmra — مجلس الخنجي (@MajlisAlKhonji) December 5, 2020

وترحم العديد من النشطاء العمانيين على “حضرة الناظر” توفيق عزيز، واستذكر العديد منهم مواقف لهم مع أستاذهم الكبير والمخضرم.

التقيته في سوق السمك بكمته الشامخة كشراع يوشك أن يبحر

تحدثنا وفي الصوت رنين الجرس وأناشيد الصباح فالأستاذ توفيق عزيز آخر النظّار الكبار للسعيدية بمسقط

ورغم أنني من تلاميذ مطرح "المدرسة التوأم" إلا أن هيبة عصاه تطال المَدْرَستين

وبرحيله اليوم تفقد مسيرة التعليم أحد الآباء العظام. pic.twitter.com/efFKouUk80 — حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) December 5, 2020

رحم الله الأستاذ توفيق عزيز وجعل مثواه جنات النعيم. كاتب النشيد الوطني وناظر المدرسة السعيدية ومربي النخبة العمانية. كنت في المدرسة مع بناته ومرة ذهبت إلى بيتهم الجميل المزروع بعناية. قبل أيام كنا نتمنى أن نصور مقابلة معه ولكنه كان يواجه مشكلة في السمع. واليوم يصلنا خبر وفاته 💔 — ملاك العَبري 🇵🇸🇴🇲 (@MalaakAlAbri) December 5, 2020

ويشار إلى أن “عزيز” ولد في مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى في دولة فلسطين، عام 1932، وأقام في السلطنة منذ عام 1956.

رحل الأستاذ وعاش الفيل .

أتذكر جيداً الاستاذ المدير توفيق عزيز بالمدرسة السعيدية بمسقط يهابه المعلمون قبل الطلبه و عندما يمر بالقرب من نوافذ المدرسه يرتفع صوت طلبة العلم ، ومن يرسل للادارة من الطلبه لامجال للنقاش ، سوى أن تسند احدى رجليك على الفيل الخشبي المسجى جنب طاولة. pic.twitter.com/ofWnnptPtR — Dr.KMZ alhinai (@drkmz1970) December 5, 2020

ومنحه سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد الجنسية العُمانية عام 1971.

وكان الراحل عزيز أكمل دراسة الثانوية في سنة 1948، وعمل في مجال التدريس في “مدرسة المنشية” بمدينة درعا، ثم انتقل إلى دمشق، وبعدها إلى السلطنة.

رحل الاستاذ توفيق عزيز مدير المدرسة السعيدة بمسقط بعد ان ان درس فيها منذ 1956 ليستلم ادارتها بعد ذلك من الاستاذ علي القاضي الذي سبقه فيها الاستاذ الوالي اسماعيل الرصاصي،تغمد المولى الاستاذ توفيق بواسع رحمته وأسكنه مع من سبقه من معلمين في الفردوس الاعلى،تعازينا لجميع اهله و طلبته! pic.twitter.com/OtXds8Nmra — مجلس الخنجي (@MajlisAlKhonji) December 5, 2020

وخلال توليه العمل في السلطنة تدرج في الوظيفة من معلم ثم أصبح مساعداً لمدير المدرسة السعيدية في مسقط، ثم مديراً لها، قبل أن يشرف تعليمياً على منطقة العاصمة.

كما أسس مدرسة النجاح الخاصة في منتصف السبعينيات، وكان من أبرز مديري العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم.

توفي اليوم الاستاذ والمربي الفلسطيني توفيق عزيز أحد أبرز المساهمين في النهضة التعليمية بسلطنة #عُمان عن عمر٨٨ عاماً..ولد الراحل في مدينة صفد في فلسطين قبل أن ينتقل إلى السلطنة عام 1956 حيث تقلد في مسيرته مناصب تعليمية مهمة وقد منحه السلطان قابوس رحمه الله الجنسية العمانية 🇴🇲🇵🇸 pic.twitter.com/7PFRkW7C3E — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) December 5, 2020

وعقب ذلك تولى الراحل رئاسة قسم الإحصاء التربوي في وزارة التربية والتعليم، ثم مدير التنسيق والمتابعة في مكتب وزير التربية.

٥/ديسمبر /2020/م

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأستاذ توفيق عزيز.اسم مهم في ذاكرة النهضة التعليمية في السلطنة منذ خمسينيات القرن الماضي..رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. تشرفت باستضافته قبل بضع سنوات في برنامج ذاكرة للحديث عن متحف المدرسة السعيدية بمسقط👇👇https://t.co/ZOOis8uzqi — الروزنامة العمانية (@OmanRoznama) December 5, 2020

كما أشار البعض إلى أن الاستاذ توفيق عزيز هو مؤلف كلمات السلام السلطاني.

هذا وعزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، آل عزيز، بوفاة ابن فلسطين البار توفيق عزيز، رائد النهضة في التعليم بسلطنة عمان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما.

وأشاد محمود عباس خلال رسالة تعزية بعثها إلى عائلته، بمناقب الفقيد.