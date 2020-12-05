“فولة وانقسمت نصين”.. “شاهد” شبيهة طبق الأصل لـ شيرين عبدالوهاب تشعل المواقع بوصلة رقص

أظهر مقطع فيديو متداول في مصر على نطاق واسع، شبيهة طبق الأصل للفنانة المصرية المعروفة شيرين عبدالوهاب، ما أثار الجدل بين النشطاء بسبب الشبه الكبير بينهما.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شبيهة شيرين، وهي تتمايل وترقص على إحدى أغنايتها وتحاول تقليدها في الأداء والحركات وساعدها في ذلك الشبه المبالغ فيه مع الفنانة الشهيرة.

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والشهر الماضي خرجت شائعات عديدة تفيد بانفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث انتشرت الشائعات أن هناك خلافا كبيرا دب بين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، وأنهما بالفعل انفصلا، إلا أن شيرين ظهرت حينها على “تويتر”، وقالت “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير”

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما، حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية “مش قد الهوى” التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في أبريل الماضي، الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

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