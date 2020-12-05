وسط قبل حارة وأحضان ساخنة.. “شاهد” ماذا فعلت السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي لتغيظ تيم حسن!

أثارت الممثلة السورية ديما بياعة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع من احتفالها بعيد ميلادها الـ42، والذي كان أول الخميس، وأظهر جرأة غير معهودة بينها وبين زوجها المغربي أحمد الحلو.

وظهرت ديما بياعة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي “هوت شورت” ذهبي، وتبادلت مع زوجها الأحضان وقبلة حميمية أمام الجميع، وهو ما أثار غضب جمهورها ورأوا أنها تُبالغ أمام الكاميرات فقط وتُمثل هذا الحب لتغيظ طليقها فقط.

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فكتبت إحدى المتابعات: “نظام القبلات هذا تطور أم ماذا تحديداً؟ هو عيب وقلة ذوق”.

وسخر آخر من زوجها قائلاً: “الرجل المغربي مع الأجنبية غير، لا يوجد لديه شيء عيب، ومع المغربية يكون سي السيد”.

ولمحت أخرى إلى أن سعادة ديما بياعة وجرأتها مع زوجها، ماهو إلا شماتة بأنباء طلاق طليقها الممثل السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية ووفاء الكيلاني، وعلقت: “صار العيد عندها عيدين، ربنا أخذ حقها وأنصفها”.

وكتب آخر: “اذا لم تستح افعل ماشئت.. ويسموا أنفسهم مسلمين”.

وسبق أن أثارت ديما بياعة موجة غضب بعد نشرها فيديو جريء مع زوجها في الحمام، بملابس الاستحمام، ويتناقشان حول “الحمام التركي” الذي خضعا له، ويقارنون بينه وبين الحمام السوري والمغربي.

وكان الإعلامي اللبناني “إيلي باسيل” قد فجر مفاجأة صادمة عبر حسابه على انستغرام، بكشفه عن طلاق النجم السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني.

يشار إلى أن ديما بياعة وحسن تيم لديهما ولدان “ورد وفهد”.، وكان سبب انفصالهما هو خيانة الأخير لزوجته مع الممثلة نسرين طافش.

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