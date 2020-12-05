“شاهد” عصابة في المغرب تختطف شاباً وتغتصبه بوحشية حتى الموت .. هكذا عثروا عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة!

تناولت وسائل إعلام مغربية تفاصيل بشعة عن اختطاف جزار واغتصابه وتعذيبه في بلدة “أغمات” قرب مدينة مراكش الأسبوع الماضي على يد عصابة من 6 أفراد .

وكان الشاب الضحية ويُدعى “محسن” غادر منزله مساء يوم الـ23 نوفمبر الماضي للتسوق لكنّه لم يعد، ليتبين أنّه تعرض للإختطاف في الحي الذي يعيش فيه، وتعرض للتعذيب ثم الاغتصاب الجماعي من طرف أعضاء العصابة.

وتركت العصابة ضحيتها في كوخ مخصص لأشغال الطرق.

وفي اليوم التالي، عثر على “محسن” عارياً في حالة حرجة من قِبَل أحد أصدقائه الذي كان يبحث عنه.

وتوفى الضحية الشاب بعد أسبوع متأثرا بجراحه يوم الثلاثاء الماضي، تاركاً وراءه أرملته التي أنجبت له طفلة عمرها عشرون يوماً.

من جانبه، قال والد الضحية إنّ ابنه تعرض للتعذيب والهمجية.

وطالبت والدة المتوفى وأرملته بإيقاع عقوبة شديدة بحق “البلطجية المعروفين في المنطقة بترويج المخدرات”.