عصابة في بلدة أغمات قرب مراكش في المغرب تختطف وتغتصب شابا - تعبيرية
عصابة في بلدة أغمات قرب مراكش في المغرب تختطف وتغتصب شابا - تعبيرية
Videoحياتنا

“شاهد” عصابة في المغرب تختطف شاباً وتغتصبه بوحشية حتى الموت .. هكذا عثروا عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة!

كتب وطن
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تناولت وسائل إعلام مغربية تفاصيل بشعة عن واغتصابه وتعذيبه في بلدة “” قرب مدينة الأسبوع الماضي على يد من 6 أفراد .

وكان الشاب الضحية ويُدعى “محسن” غادر منزله مساء يوم الـ23 نوفمبر الماضي للتسوق لكنّه لم يعد، ليتبين أنّه تعرض للإختطاف في الحي الذي يعيش فيه، وتعرض للتعذيب ثم الاغتصاب الجماعي من طرف أعضاء العصابة.

وتركت العصابة ضحيتها في كوخ مخصص لأشغال الطرق.

وفي اليوم التالي، عثر على “محسن” عارياً في حالة حرجة من قِبَل أحد أصدقائه الذي كان يبحث عنه.
وتوفى الضحية الشاب بعد أسبوع متأثرا بجراحه يوم الثلاثاء الماضي، تاركاً وراءه أرملته التي أنجبت له طفلة عمرها عشرون يوماً.

من جانبه، قال والد الضحية إنّ ابنه تعرض للتعذيب والهمجية.

وطالبت والدة المتوفى وأرملته بإيقاع عقوبة شديدة بحق “البلطجية المعروفين في المنطقة بترويج المخدرات”.

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