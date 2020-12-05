شمس الكويتية تحتضن وتقبل شباناً سعوديين
شمس الكويتية تحتضن وتقبل شباناً سعوديين
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“بوس وأحضان حارّة مع شبان” .. شمس الكويتية تستفزّ السعوديين وتغضبهم بفيديو جديد!

كتب وطن
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هجمة جديدة تعرّضت لها الفنانة الكويتية من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من .

وإزاء الفيديو، عبّر مغردون سعوديون عن غضبهم من عدم التزام شمس الكويتية والشبان الذين ظهروا معها بالإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث احتضنتهم وقبّلتهم بحرارة.

ودشّن المغردون هاشتاغ ()، هاجموا فيه الفنانة الكويتية .

ومما زاد من استياء المغردين السعوديين من شمس أنها لم تكتفي فقط باحتضان وتقبل الشبان، بل فعلت ذلك مع نساء كبيرات في السنّ.

وكانت شمس الكويتية التي تزور السعودیة حالیًا، تعرّضت لهجمة واسعة من السعوديين عبر مواقع التواصل بعدما ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات، كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

 

 

 

 

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