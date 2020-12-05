“بوس وأحضان حارّة مع شبان” .. شمس الكويتية تستفزّ السعوديين وتغضبهم بفيديو جديد!

هجمة جديدة تعرّضت لها الفنانة شمس الكويتية من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

فيديو متداول لمجموعة من الشباب وردة فعلهم أثناء لقاءهم بالمغنية شمس الكويتية! pic.twitter.com/5jpQiZsvn9 — Screen Mix (@ScreenMix) December 5, 2020

وإزاء الفيديو، عبّر مغردون سعوديون عن غضبهم من عدم التزام شمس الكويتية والشبان الذين ظهروا معها بالإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث احتضنتهم وقبّلتهم بحرارة.

ودشّن المغردون هاشتاغ (#شمس_تخالف_القانون)، هاجموا فيه الفنانة الكويتية .

ومما زاد من استياء المغردين السعوديين من شمس أنها لم تكتفي فقط باحتضان وتقبل الشبان، بل فعلت ذلك مع نساء كبيرات في السنّ.

هذي اللي تقول النسوية تحرض المراهقات يصيرون بويات وهيا ماتركت ذكر الا وحضنته المصيبه إنهم للحين مقتنعين في كلامه حتى البوسه الواحده ما تكفي👇🏻 اتوقع حامل من كثر ما بوسوها👇🏻 #شمس_تخالف_القانون pic.twitter.com/9xK8fRPhon — حامد الشهري (@hamed07h) December 5, 2020

#شمس_تخالف_القانون

مستغربه من البنات الي رايحين عندها ومتجمعين حولها وهي ماغير تسب فيهم وغير كذا مابقت خلق من ربي الا وحاظنته وباسته اش فيييه ؟ pic.twitter.com/VP3NoOX2Lr — 〰️ساره🦋 (@sa__ra__h) December 5, 2020

مستحيل نتخلص من هذا الوباء وفي فنانات ومشاهير ضاربين بتعليمات وزارة الصحة عرض الحائط لا ملتزمين بالتباعد ولا بالاحترازات الوقائية نطالب بمعاقبتهم وردع مثل هذه التصرفات #شمس_تخالف_القانون pic.twitter.com/5rRHnPaYPS — لجين (@luaiin) December 5, 2020

قلبي تقطع لما شفتها تسلم على كبيرات السن وهي مو مطبقه الإجراءات وتمشي وتسلم على خلق ربي اتمنى انهم يكونون بخير 💔💔 #شمس_تخالف_القانون pic.twitter.com/SIfoTMCk3n — 🧊 (@bangs1_) December 5, 2020

#شمس_تخالف_القانون

الشعب يطالب بالقبض على الفيروسه شمس ناقصين احنا فيروسات جديده؟ pic.twitter.com/EnssBUlEmE — جوليا (@2wllil) December 5, 2020

#شمس_تخالف_القانون

هذي الي تسب النسويات الي يطالبون بحقوقهم الي ترضي الله ( غير المنحرفات والشاذات لا تخلطون الحابل بالنابل ) و اصلا الانثى السعوديه سخر لها الله من ينصفها ❤️

اللهم لك الحمد اولا وشكرًا ابونا سلمان ثانيا و الي رجال و عنده معارضه لاي قرار ملكي يسوي منشن للنيابه pic.twitter.com/Uc6c2i1Fwd — شْ العسيري 🦋 (@AlasirySharifah) December 5, 2020

وكانت شمس الكويتية التي تزور السعودیة حالیًا، تعرّضت لهجمة واسعة من السعوديين عبر مواقع التواصل بعدما ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات، كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.