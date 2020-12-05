الدكتور عبدالله عبد الله النفيسي أكاديمي ومفكر كويتي
عبدالله النفيسي
الهدهد

“النفيسي” يكشف المشكلة الرئيسية بعد انتخابات مجلس الأمة وأمران مطلوب تنفيذهما فوراً

كتب وطن
0

علّق المفكر الكويتي البارز الدكتور على انتخابات التي جرت السبت .

وقال “النفيسي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” إنّ “المشكة  الرئيسة ليست النجاح في الإنتخابات بل في (كثرة الخبيث) داخل المجلس وخارجه”.

وأضاف في تغريدةٍ ثانية إنّ “نسبة التغيير في المجلس جيده ونتمنى أن يتفرّع عنها نجاحات لهذا المجلس”.

وعبّر “النفيسي” عن أمنيته أن يحصل إعادة نظر في ( إدارة المجلس )إبتداءً من (رئاسة المجلس) إلى (اللّجان) إلى التفكير في ( إصدارات) للمجلس تُباع بأسعار رمزيه و( ناطق رسمي ) للمجلس .

وقا في تغريدةٍ ثالثة: “الآن وقد إنتهينا من الإنتخابات وكانت النتيجه إيجابيه بإذن الله ينبغي أن نُحدد الخطوات التاليه. أرى أن المطلب الأول يكون تشكيل ( حكومة إنقاذ وطني) حكومه برئيس جديد ووزراء جُدُد . المطلب الثاني هو ( تحقيق وطني كويتي) في الوضع المالي للدولة”.

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي وزير.

وأعلنت لجنة الانتخابات في الأحد، عن نتائج جزئية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، فيما تتواصل عملية فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء السبت.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية، أسماء المرشحين الفائزين عن الدائرة الثانية، تصدرهم رئيس البرلمان السابق، ، في حين لم تعلن بعد نتائج الدوائر الأخرى.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة من مساء السبت بالتوقيت بعد كانت قد بدأت في الثامنة من صباح اليوم ذاته، لاختيار 50 عضوا بالبرلمان.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصويت.

والدوائر الانتخابية مقسمة إلى خمس، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بدر الحميدي هو مفاجأة هذه الانتخابات.. سياسي كويتي يكشف ملامح المرحلة المقبلة بالكويت

الهدهد

سيناريو 2016 تكرر مرة اخرى: مرزوق الغانم يتصدر انتخابات مجلس الأمة وصفاء الهاشم تخسر…

تقارير

هذا موعد ومكان اتمام المصالحة الخليجية .. والإمارات لن تكون مشمولة في الإتفاق لهذه…

الهدهد

قلبن كفة الانتخابات البرلمانية.. “شاهد” نساء الكويت يسطرن ملحمة ومشهد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.