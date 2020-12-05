“النفيسي” يكشف المشكلة الرئيسية بعد انتخابات مجلس الأمة وأمران مطلوب تنفيذهما فوراً

علّق المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي على انتخابات مجلس الأمة التي جرت السبت .

وقال “النفيسي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” إنّ “المشكة الرئيسة ليست النجاح في الإنتخابات بل في (كثرة الخبيث) داخل المجلس وخارجه”.

المشكله الرئيسه ليست النجاح في الإنتخابات بل في ( كثرة الخبيث ) داخل المجلس وخارجه. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 6, 2020

وأضاف في تغريدةٍ ثانية إنّ “نسبة التغيير في المجلس جيده ونتمنى أن يتفرّع عنها نجاحات لهذا المجلس”.

وعبّر “النفيسي” عن أمنيته أن يحصل إعادة نظر في ( إدارة المجلس )إبتداءً من (رئاسة المجلس) إلى (اللّجان) إلى التفكير في ( إصدارات) للمجلس تُباع بأسعار رمزيه و( ناطق رسمي ) للمجلس .

نسبة التغيير في المجلس جيده ونتمنى أن يتفرّع عنها نجاحات لهذا المجلس . ومن الأمنيات أيضاً أن يحصل إعادة نظر في ( إدارة المجلس )إبتداءً من ( رئاسة المجلس ) إلى ( اللّجان) إلى التفكير في ( إصدارات) للمجلس تُباع بأسعار رمزيه و( ناطق رسمي ) للمجلس . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 6, 2020

وقا في تغريدةٍ ثالثة: “الآن وقد إنتهينا من الإنتخابات وكانت النتيجه إيجابيه بإذن الله ينبغي أن نُحدد الخطوات التاليه. أرى أن المطلب الأول يكون تشكيل ( حكومة إنقاذ وطني) حكومه برئيس جديد ووزراء جُدُد . المطلب الثاني هو ( تحقيق وطني كويتي) في الوضع المالي للدولة”.

الآن وقد إنتهينا من الإنتخابات وكانت النتيجه إيجابيه بإذن الله ينبغي أن نُحدد الخطوات التاليه. أرى أن المطلب الأول يكون تشكيل ( حكومة إنقاذ وطني) حكومه برئيس جديد ووزراء جُدُد . المطلب الثاني هو ( تحقيق وطني كويتي) في الوضع المالي للدولة . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 6, 2020

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي وزير.

وأعلنت لجنة الانتخابات في الكويت الأحد، عن نتائج جزئية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، فيما تتواصل عملية فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء السبت.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية، أسماء المرشحين الفائزين عن الدائرة الثانية، تصدرهم رئيس البرلمان السابق، مرزوق الغانم، في حين لم تعلن بعد نتائج الدوائر الأخرى.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة من مساء السبت بالتوقيت بعد كانت قد بدأت في الثامنة من صباح اليوم ذاته، لاختيار 50 عضوا بالبرلمان.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصويت.

والدوائر الانتخابية مقسمة إلى خمس، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.