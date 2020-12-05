المعارض العماني السابق سعيد جداد يكشف تفاصيل رسالة أرسلها للراحل قابوس وهكذا رد عليه

كشف المعارض العماني السابق، سعيد جداد والذي عفي عنه في عهد السلطان هيثم بن طارق، معلومة لأول مرة عن رسالة اعتذار أرسلها إلى السلطان الراحل سعيد بن قابوس.

وقال جداد الذي عاد إلى حضن الوطن بعد سنوات من معارضة السلطان قابوس بن سعيد، في تغريدة رصدتها “وطن”، ” اود ان أوكد للجميع قضية لا يعلم عنها الكثيرون انني ولله الحمد والمنة كنت قد بعثت برسالة اعتذار للسلطان قابوس طيب الله ثراه قبل وفاته عما بدر مني في حقه من خلال شخصية عمانية مرموقة وغير رسمية “.

وأضاف سعيد جداد :” وقد تقبل رحمه الله اعتذاري بل وبارك عودتي الى ارض الوطن الا ان ظروفا حالت دون ذلك “!

اود ان أوكد للجميع قضية لا يعلم عنها الكثيرون انني ولله الحمد والمنة كنت قد بعثت برسالة اعتذار للسلطان قابوس طيب الله ثراه قبل وفاته عما بدر مني في حقه من خلال شخصية عمانية مرموقة وغير رسمية وقد تقبل رحمه الله اعتذاري بل وبارك عودتي الى ارض الوطن الا ان ظروفا حالت دون ذلك. pic.twitter.com/jGmyiU0lJr — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) December 5, 2020

وكان المعارض العماني يتواجد في لندن، أعلن مبايعته السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو سامي عنه.

وظهر “جداد” الذي دأب طيلة الفترة الماضية على مهاجمة القيادة العمانية والحكومة، في فيديو لاقي انتشارا واسعا بين العمانيين أعلن فيه عن بدء صفحة جديدة ومبايعته السلطان هيثم، مشيرا أنه تم إصدار عفو سلطاني بشأنه دون الإشارة لأي تفاصيل.

وقال سعيد جداد مؤكدا إصدار السلطان هيثم عفوا ساميا عنه:”يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله على عظيم كرمه ورحابة صدره وجميل عفوه”

وتابع ثنائه على السلطان هيثم والراحل قابوس:”وهو منهج استلهمه من السيرة العطرة لآبائه وأجداده العظام ومن قيم العدل والتسامح والوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد”

وبايع سعيد جداد السلطان هيثم:”وأكد لجلالته أننا على الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله”

وأكمل:”إن الوطن دائما يبقى هو الأب الرحيم والأم الرؤوف يضم أبنائه إلى حضنه بفضائله”.

كما وجه سعيد جداد كلمة شكر وتقدير للشيخ عبدالعزيز الهنائي على “جهوده لتذليل كل الصعوبات لعودتي إلى أرض الوطن بناء على العفو السامي حيث ادخل على قلبي السرور والطمأنينة”

وعقب وصوله إلى أرض الوطن أطلق جداد تصريحات صحافية علق فيها على العفو السلطاني بحقه..:” بغض النظر عمّا حدث سابقاً، إلا أن أمر العفو خلق في نفسه شعوراً بأن مكانه الحقيقي الذي يستطيع أن يخدم فيه بلاده، هو داخل عمان “.

وتابع: “الوطن الذي يجب ان نتحد جميعاً من أجله، وأن تنصب كل جهودنا لخلق غد أفضل لعمان”.

وزاد جداد بأنه وبالعفو السلطاني السامي لم يعد يجد مبرراً لوجوده في الخارج، لذا قرر الاستجابة فوراً لنداء السلطان وعفوه الكريم.

وقال المعارض العُماني السابق في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “القدس العربي”، إن سفير السلطنة في لندن الشيخ عبد العزيز الهنائي، تواصل معه وأبلغه بأن العهد الجديد للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله أصدر عفواً سامياً عنه وعن كل العمانيين في لندن، في سياق حرص السلطان على عودة أبناء البلد إلى وطنهم.

وأكد جداد بأن الخطوة من قبل السلطان تندرج ضمن مبدأ “عفا الله عما سلف” وهو نفس المسار الذي انتهجه سابقاً السلطان قابوس بن سعيد، حينما تولى مقاليد الأمور في 23 يوليو 1970.

وزاد في تصريحه بأن القيادة “ألسامية” تدرك أن “وحدة الصف الوطني هي الأساس المتين الذي تنطلق منه أي نهضة حقيقية تسعى للبناء والتقدم والازدهار.

وأضاف: “الحقيقة أن السلطان هيثم بن طارق بفتحه لباب العفو والتسامح وطي صفحة الماضي، بغض النظر عما حدث، قد خلق في نفسي شعوراً بأن مكاني الحقيقي الذي أستطيع فيه أن اخدم بلدي هو داخل عمان، لأكون بين أهلي وإخواني وأبناء وطني.

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