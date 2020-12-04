هند القحطاني
هند القحطاني
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“يعطي سعادة ونشوة “.. “شاهد” السعودية هند القحطاني “انسلخت” عن دينها ودعت السعوديين لشرب الخمر!

كتب وطن
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أثارت نجمة السوشيال ميديا غضباً واسعاً بين الناشطين بعد تماديها وتحريضها على شرب .

 

وظهرت بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

 

وتابعت هند القحطاني: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

 

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

 

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ،  والذي عبروا خلاله عن غضبهم من كلامها، ودعوا إلى مقاطعتها تماماً.

 

وأكدوا أنها كمسلمة كان الأجدر بها أن تقول إنه حرام شرعاً، ولهذا لا تتناوله، وليس لأنها لا تحبه.

 

وتعرضت هند القحطاني قبل أيام إلى موقف لا تُحسد عليه، حين ادعى شاب يدعى “عبدالله” أنه ابنها الخامس الذي لا تعترف به.

وردّت هند القحطاني على مزاعم الشاب مؤكدة أنه “نصاب” ولا یمت لھا بصلة، وطلبت معلومات عنه لمقاضاته.

 

وأضافت في حديثها لمتابعيها: “كیف تصدقون واحد بعمري كیف یصیر ولدي رجل ثلاثیني كیف یعني مثلا أنا ولدته وأنا بعمر 7 سنوات”.

 

وذكرت أنه من لهجته ليس سعودياً، مشيرةً إلى أنّها لا يتواجد فيها أصلاً –حسب توقعها-.

 

وأكملت تقول: “یا عالم أصرخ؟؟ لا تصدقون الإشاعات.. والله لو عندي عیال لأقول. ولي الفخر الله أكبر. أصلا أنا ما تزوجت غیر أبو معاذ واتزوجته وأنا صغیرة یعني مستحیل أكون تزوجت قبلھا وقتھا كان هو صغیر بالعمر وبعده ما تزوجت”.

 

وظهر هند مع ابنتها في فيديو آخر، حيث قالت ابنتها إن “عبدالله” يفعل هذا لأجل الشهرة على حساب اسم والدتها .

 

 

 

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