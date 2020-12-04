أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني غضباً واسعاً بين الناشطين بعد تماديها وتحريضها على شرب الخمر.

وظهرت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت هند القحطاني: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

المنحلة #هند_القحطاني تحرض على شرب الخمر والمثلية وكل مايغضب الله عز وجل ومن هذا المنطلق نصرة لديننا الاسلامي وحماية لِمجتمعنا وابنائنا من افكار المنحلة خلقاً واخلاقاً ارجو مقاطعة الشركات #السعودية التي تعلن عندها وامل التفاعل مع هذا التاق👇👇#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/YaS0KDahUa — سواح(مجموعة انسان) (@2030Swah) December 5, 2020

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ، والذي عبروا خلاله عن غضبهم من كلامها، ودعوا إلى مقاطعتها تماماً.

وأكدوا أنها كمسلمة كان الأجدر بها أن تقول إنه حرام شرعاً، ولهذا لا تتناوله، وليس لأنها لا تحبه.

ليش تقاطعون المنتجات الي تعلن لهم احذفوها من حساباتكم وخلاص معااااااذي😂 #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني — عبدالمحسن التميمي (@nay_002) December 5, 2020

#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني

على فكره هذي الانسانه سم في كل بيت والله اعرف بعض حريم تابعوها خربت بيوتهم وتطلقوا وهي قدوتهم وتشردوا عيالهم المصيبه مافيهم وحده تفكر بعقلها او ندمانه بالعكس كأنها مسويه لهم غسيل مخ — 🦋🌙 (@Sunsky330) December 5, 2020

#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني

نقول ونعيد ونزيد يجب ان يكون الشعب السعودي عند مستوى المسؤولية وان يعي خطر المناعير هاذولي في سلوكيات ابنائهم الشرائية والاخلاقيه وتاثيرهم عليهم بالدعايات المغلوطة وذات طابع الغش وغير معلومة المصدر — عطية (@atya_3030) December 5, 2020

انا من يوم شفت اعلان الملابس الداخليه وانا غاسل ايدي #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/XWDCwRBq05 — مروان (@o9vno) December 5, 2020

#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني

المشكلة بعض الشباب إلا من رحم ربي منهم ضعفت عندهم المبادئ والقيم إلا المفروض إنه مافيه أحد يتابعها على الإطلاق وكذلك ينبغي على المسئولين في الإعلام ووسائل التواصل حجب هند وأمثالها

وبث الوعي الديني الصحيح عبر وسائل الإعلام المختلفة.

حفظ الله شبابنا. — مصلح (@WPjJ0VIEnCQYLI8) December 5, 2020

ادنس انسانه شغلها ع الاطفال ومحتواها كله ضد الرجال بطريقه ضيعت فكر عيالها والاطفال الي يتابعونهم ومقتديين فيهم وهم لو جيت لمطلبهم الناقص دايم اب يحتاجون اب هند وعيالها #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني — نور (@no00000r) December 5, 2020

#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني صحيح كل انسان حر لكن برضوا كمسلمه تعترف ان الله مايحرم شي الا وفيه ضرر وانها ابد ماتشجع على هالشي ! وبعدين ليه مستغربين من تصريحاتها هند محتواها من الأول مافي اي احترام للدين ارخصت نفسها وقامت تحلل كل ماحرم الله واضح ان الدين مو شي اساسي بحياتها . — 𝚁𝚎𝚗𝚊𝚍‏𐂂 (@r_511en) December 5, 2020

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وتعرضت هند القحطاني قبل أيام إلى موقف لا تُحسد عليه، حين ادعى شاب يدعى “عبدالله” أنه ابنها الخامس الذي لا تعترف به.

وردّت هند القحطاني على مزاعم الشاب مؤكدة أنه “نصاب” ولا یمت لھا بصلة، وطلبت معلومات عنه لمقاضاته.

وأضافت في حديثها لمتابعيها: “كیف تصدقون واحد بعمري كیف یصیر ولدي رجل ثلاثیني كیف یعني مثلا أنا ولدته وأنا بعمر 7 سنوات”.

وذكرت أنه من لهجته ليس سعودياً، مشيرةً إلى أنّها لا يتواجد فيها أصلاً –حسب توقعها-.

وأكملت تقول: “یا عالم أصرخ؟؟ لا تصدقون الإشاعات.. والله لو عندي عیال لأقول. ولي الفخر الله أكبر. أصلا أنا ما تزوجت غیر أبو معاذ واتزوجته وأنا صغیرة یعني مستحیل أكون تزوجت قبلھا وقتھا كان هو صغیر بالعمر وبعده ما تزوجت”.

وظهر هند مع ابنتها في فيديو آخر، حيث قالت ابنتها إن “عبدالله” يفعل هذا لأجل الشهرة على حساب اسم والدتها .

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