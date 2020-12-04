كانت ماشية معايا 4 سنين .. “شاهد” شاب مصري يفضح حبيبته السابقة ليلة خطوبتها!!

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، لشاب مصري يقف وسط الشارع بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ ويفضح فتاة اسمها “سماح” ادعى أنها حبيبته السابقة، في يوم فرحها ضجة واسعة.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يدعى مصطفى وهو يصرخ على فتاة وينعتها بـ “سماح بنت شهاب”، حيث شهر بها من خلال ميكرفون، وبزعم أنها كانت خطيبته، وقررت أسرتها زواجها من شخص أخر، مما دفعه للتشهير بها يوم عقد قرانها.

وأثار الفيديو ضجة واسعة واستهجن معلقون ما أقدم عليه الشاب من تشهير بالفتاة، قبل أن تتضح حقيقة الفيديو الذي تبين لاحقاً أنه تمثيلي .

طب قبل ما تناموا بس

مصطفى طلع عامل مشهد تمثيلي مش أكتر و هو ولا خاطب ولا حاجه و الحج الي فوق دة أبوه و الست أمه و العيال دي صحابه و السؤال الي كلنا مستغربينه أزاي خرجوا من الشارع أساسا ف طلع عشان دي منطقته و هو حب يعمل روش و جامد

– و مفيش حاجه أسمها سماح بنت عم شهاب لأن أساسا pic.twitter.com/92BAGZnab1 — Ahmed (@AhmedKR_) December 4, 2020

الفيديو طلع اتشغاله وعلشان يتشهر ويركب الترند وعم شهاب ملوش بنت اصلا اسمها سماح

وحنا انضحك علينااا 😂😂ولا في لا عريس ولا بتاع

واحنا غلابه اووووووووي — ♚Lًًٍi^on♚ (@vip__besoo) December 4, 2020

وفي السياق، قال مصطفى بوجه، صاحب الفيديو، بعد علمه بأن الأجهزة الأمنية، إن الأمر كان مجرد مزحة وأن الجميع يعرف أن الأمر غير حقيقي.

وأضاف بوجه، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “عم شهاب ليس لديه فتاة اسمها سماح”، وأنه تعود على تسجيل فيديوهات وبثها لأنه بيحب التمثيل، وأن عم شهاب ما هو إلا حلاق، كما ظهر بالفيديو شخص قال، إنه شهاب مؤكدا ليس لديه بنت اسمها سماح.

"مكنتش أعرف إن الدنيا هتتقلب عليه لكده"

🗣 أول تعليق من صاحب فيديو "سماح بنت الحاج شهاب" pic.twitter.com/hRUxm55g8J — القاهرة 24 (@cairo24_) December 4, 2020

وكانت الأجهزة الأمنية بدأت بتتبع صاحب الفيديو لإلقاء القبض عليه وتحويله للنيابة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.