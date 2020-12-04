حقيقة مقطع تشهير شاب مصري بفتاة ليلة خطوبتها
حقيقة مقطع تشهير شاب مصري بفتاة ليلة خطوبتها
Videoحياتنا

كانت ماشية معايا 4 سنين .. “شاهد” شاب مصري يفضح حبيبته السابقة ليلة خطوبتها!!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، لشاب مصري يقف وسط الشارع بأحد أحياء مدينة ويفضح فتاة اسمها “” ادعى أنها حبيبته السابقة، في يوم فرحها ضجة واسعة.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يدعى مصطفى وهو يصرخ على فتاة وينعتها بـ “سماح بنت شهاب”، حيث شهر بها من خلال ميكرفون، وبزعم أنها كانت خطيبته، وقررت أسرتها زواجها من شخص أخر، مما دفعه للتشهير بها يوم عقد قرانها.

وأثار الفيديو ضجة واسعة واستهجن معلقون ما أقدم عليه الشاب من تشهير بالفتاة، قبل أن تتضح حقيقة الفيديو الذي تبين لاحقاً أنه تمثيلي .

وفي السياق، قال مصطفى بوجه، صاحب الفيديو، بعد علمه بأن الأجهزة الأمنية، إن الأمر كان مجرد مزحة وأن الجميع يعرف أن الأمر غير حقيقي.

وأضاف بوجه، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “عم شهاب ليس لديه فتاة اسمها سماح”، وأنه تعود على تسجيل فيديوهات وبثها لأنه بيحب التمثيل، وأن عم شهاب ما هو إلا حلاق، كما ظهر بالفيديو شخص قال، إنه شهاب مؤكدا ليس لديه بنت اسمها سماح.

وكانت الأجهزة الأمنية بدأت بتتبع صاحب الفيديو  لإلقاء القبض عليه وتحويله للنيابة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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