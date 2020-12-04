شاهين السليطي - محمد بن زايد
شاهين السليطي - محمد بن زايد
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عميد سابق بالمخابرات القطرية يكشف ما يريد محمد بن زايد الأن بعد فشل كل خططه ضد قطر

كتب وطن
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علق العميد المتقاعد في المخابرات القطرية على التقارير التي تتحدث عن اتفاق لإنهاء .

وقال “السليطي” في تغريدةٍ بــ”تويتر”: “ في طريقها للحل كما أرادت بعد فشل كل خطط السفيه الذي إختلق الأزمة الخليجية وكذب كل ألته الاعلامية”.في إشارةٍ لولي عهد أبوظبي

وأضاف أن امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “قاد سفينة قطر الى بر الأمان بكل حنكة واقتدار وهدوء وصملة شجاعة”.

وأشار إلى انّ “كلاب ابوظبي التي تنبح امس واليوم على قطر سوف تنبح غداً على ان غداً لناظره قريب”.

واعتبر “السليطي” أنّ “ميت ومستذبح يبغي يكون جزء من الحل ولكن هيهات يا هذا”.كما قال

وأعرب أمير ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن سعادته باتفاق “حل الخلاف بين الأشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فجر السبت، جاء ذلك في بيان صادر عن الأمير، أشاد خلاله بإحراز تقدم نحو حل الأزمة الخليجية.

وأضاف أن “الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها”، كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “على جهود الداعمة”.

وذكّر بـ”الجهود الخيرة والبناءة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف وأرسى قواعد الاتفاق لتبقى جهوده في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا”.

وتوجه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالتهنئة والتقدير لقادة الخليج لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية وإلى كل الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها الكويت.

وشكر أمير الكويت “الرئيس الأمريكي ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، بوقت سابق، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

 

 

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