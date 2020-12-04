محسن فخري زادة
محسن فخري زادة
الهدهد

صحيفة عبرية تنشر معلومات تؤكد ضلوع الموساد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

كتب وطن
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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تحقيق إن جهاز الإسرائيلي أعد ملفا خاصا عن العالم النووي الإيراني حيث كان خاضعا لمراقبة مشددة ضمن مجموعة من العلماء الإيرانيين يتعقبهم الموساد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وحسب التحقيق فإن شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي كانت قد عارضت تنفيذ مخطط للموساد لاغتياله، لأنها أرادت مواصلة التحقيق بشأن ضلوعه في المشروع النووي، ولذلك فإن الخطة التي أعدت لاغتياله لم تنفذ آنذاك.

من جهة أخرى، حذّرت السلطات الإسرائيلية اليوم موظفي مفاعل ديمونة النووي من احتمال تعرضهم لاستهداف إيراني أو من قبل جهات تعمل بإيعاز من طهران.

والخميس حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في بيان- من قيام طهران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران، ومنها والبحرين.

وفي المقابل، نفى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني صحة خبر استهداف قيادي بالحرس قرب الحدود العراقية السورية، وقال إن “الانتقام لدماء فخري زاده وقاسم سليماني قطعي وقادم”.

وقال الممثل الأميركي الخاص لواشنطن بشأن إيران وفنزويلا إليوت أبرامز، إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لاغتيال فخري زاده قبل تولي بايدن الرئاسة، خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات في المستقبل.

 

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