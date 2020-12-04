“شاهد” الفنانة الكویتیة هيا الشعیبي تفضح سائقها وما فعله مع الخادمات وتطرده من منزلها!

فاجأت الفنانة الكویتیة هيا الشعیبي متابعيها في سناب شات بكشفها مفاجأة عن سائقها الخاص .

وقالت “الشعيبي” إنها طردت سائقها بعد 12 عاما من العمل معھا وأن زوجھا رفع علیه قضیة وانتھت العلاقة بینھما.

وعن اسباب طرده، قالت هيا في فيديو إنھا صبرت عليه كثیرا وكانت تردد “یا نظام اعقل” لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثیرة ومنھا التدخین في السیارة أمام أبنائھا.

وأضافت أنّها اكتشفت أنه كثیر “الثرثرة” مع الخادمات اللاتي اشتكين منه.

وذكرت أن السائق لم یحرص على النظافة الشخصیة للسیارة فاضطرت أن تأتي بآخر یقوم بمهمته وعيّنت مدیرا علیه وكانت تمده بالملابس والعطایا لكن لم یتحسن.